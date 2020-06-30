Mit der Steuersenkung sinken Gas-, Strom- und Wasserrechnungen

Die Stromrechnungen der Enwag-Kunden dürften zum Jahresende etwas geringer ausfallen. Der Versorger gibt den niedrigeren Umsatzsteuersatz weiter. Foto: M. Niehues/advantage media services
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