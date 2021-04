Mit Experten über Informatik-Jobs chatten

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Die Corona-Pandemie gilt als Beschleuniger der Digitalisierung. Dementsprechend haben die IT-Experten in den Unternehmen derzeit alle Hände voll zu tun. Aber welche Berufe finden sich eigentlich im Bereich Informatik? Und mit welchen Ausbildungen und Studiengängen gelingt der Einstieg?

Das klärt der nächste Abi-Chat am Mittwoch, 28. April, von 16 bis 17.30 Uhr, zum Thema "Berufe in der Informatik". Darauf hat jetzt die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar hingewiesen.

Die Auswahl an IT-Berufen ist vielfältig. Was sich hinter den Professionen verbirgt, verrät der Chat ebenfalls. Die Experten beantworten zudem Fragen wie: Welche Ausbildungen und Studiengänge führen in die IT-Branche? Was muss man für eine erfolgreiche Karriere mitbringen?

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat. abi.de/ und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen vorab per E-Mail an abi-redaktion@meramo.de stellen und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen.