Mit Gagarin ins All

Mit welchen Tricks man Geräusche für ein Hörbuch erzeugt, verrät Maja Nielsen. Sie erzählt von Juri Gagarin sowie von Jane Goodall und ihrem Leben im Dschungel. Foto: Maren Bonacker

WETZLAR - Unter ungewohnten und ungünstigen Bedingungen fand in diesem Jahr der Lesesommer statt, den die Stadtbibliothek und die Phantastische Bibliothek Wetzlar unter ihrem Bündnis "Wetzlar liest - von Anfang an und überall" zum zweiten Mal gemeinsam ausrichteten. Umso schöner war es, dass das Lesesommer Abschlussfest mit Autorin Maja Nielsen ein voller Erfolg war.

Über 30 kleine und große Zuhörer kamen in der sonnenbeschienenen Wetzlarer Avignon-Anlage zusammen. Sie hörten, wie Maja Nielsen anlässlich des Jahresthemas "Wetzlar liest ... Zukunft!" von Kosmonauten und Raumfahrt erzählte. Sprühend vor Begeisterung, mal leise mal laut, las und erzählte die renommierte Sachbuch-Autorin von Juri Gagarin und seinem ersten Flug ins All. Schließlich zog sie ergänzend das von ihr verfasste Hörbuch hinzu, sodass alle Anwesenden mit vor Aufregung schweißnassen Händen förmlich miterleben konnten, wie Gagarin in seiner Raumkapsel mit Höchstgeschwindigkeit und bei unvorstellbar hohen Außentemperaturen durch die Erdatmosphäre drang und endlich wieder sicher zur Erde gelangte.

Teilnehmer lesen

nahezu 500 Bücher

"Es ist so toll, dass ihr diese Veranstaltung unter freiem Himmel für die Kinder möglich gemacht habt", freute sich Maja Nielsen, die zum ersten Mal seit dem Shutdown Mitte März wieder vor Publikum auftrat und sich in Gegenwart ihrer Zuhörer sichtlich wohlfühlte. "Es ist so wichtig, dass Kindern der Weg zu kulturellen Veranstaltungen wieder geöffnet wird", betonte sie. Ermöglicht wurde die Lesung durch die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, die das Engagement der Stadtbibliothek schon zum fünften Mal in Folge finanziell unterstützte. Frank Diehl, Regionaldirektor der Sparkassen, konnte nicht selbst dabei sein, hätte sich aber sicher über den Erfolg der gesamten Aktion gefreut. Nahezu 500 Bücher waren in diesem Sommer gelesen worden; allein 47 davon gehen auf das Konto eines besonders lesefreudigen Jungen, dessen Eifer beim Abschlussfest mit einem Sonderpreis belohnt wurde. Alle Teilnehmer des Lesesommers, die ihre Lektüre durch Abgabe der beantworteten Quizfragen belegen konnten, haben einen Preis gewonnen. Dieser wird ihnen in diesem Jahr wegen Corona allerdings nicht persönlich übergeben, sondern per Post zugesandt.