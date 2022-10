Mit Gewinnspiel: Martin Semmelrogge gibt in Wetzlar den Kauz

Wollen mit der Komödie das Publikum unterhalten: Martin Semmelrogge (r.) und seine Mitstreiter. Foto: Komödie am Altstadtmarkt

WETZLAR - Der Theaterring Wetzlar zeigt am Freitag, 21. Oktober (20 Uhr), in der Stadthalle die Komödie "Kauz und Chaotin". Es gastiert ein Ensemble der "Komödie am Altstadtmarkt" Braunschweig: In den Hauptrollen sind Martin Semmelrogge, Joanna Semmelrogge, Florian Battermann, Gaby Blum, Michael Kehr und Dominik Penschek zu erleben.

Zu sehen ist das komödiantische Meisterwerk "Pygmalion" von George Bernard Shaw - allerdings in einem modernen Gewand: Ein kauziger Professor holt eine zerlumpte, ordinäre Chaotin aus der Gosse und erzieht sie zur Lady. Sie streiten sich, dass die Fetzen fliegen, und finden am Ende doch zueinander.

Auch nach 110 Jahren ist die Story noch äußerst amüsant

So oder so kennt man Bernard Shaws "Pygmalion" als Filmversion oder auch als Musicaladaption unter dem Titel "My Fair Lady": komisch und romantisch zugleich, mit unvergesslichen Melodien.

Shaw hatte sich sein Stück anders vorgestellt: als Sozialsatire über die feine Gesellschaft - Klassenkampf und Frauenpower inclusive.

Die modernisierte Fassung "Kauz und Chaotin", die im heutigen Berlin spielt, zeigt anschaulich, dass die Komödie auch nach 110 Jahren noch äußerst amüsant ist.

Eintrittskarten gibt es ab 18 Euro unter Telefon 06441-2101275 und per E-Mail an karten@theaterring-wetzlar. de. Mit etwas Glück kann man den unterhaltsamen Theaterabend aber auch kostenlos erleben: Wir verlosen zweimal zwei Tickets. Wer gewinnen möchte, ruft am Freitag, 14. Oktober, um 14 Uhr unter Telefon 06441-959697 an.