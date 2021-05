Mit Kreativität zu mehr Wohlbefinden

Fabienne Hardt, Präventionsfachkraft der Suchthilfe Wetzlar, präsentiert die Klassenbilder, welche den ersten Platz gewonnen haben, und die Preise für alle Beteiligten. Foto: Suchthilfe Wetzlar

WETZLAR/HÜTTENBERG - Wetzlar/hüttenberg (red). Zur Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien hatte die Suchthilfe Wetzlar die 4. Klassen der Grundschulen im Lahn-Dill-Kreis zu einem Bilderwettbewerb aufgerufen. Nun sind die schönsten Werke in einer Online-Veranstaltung prämiert worden.

Aufgrund der Besonderheiten der einzelnen Klassenbilder fiel der Jury die Bewertung schwer. Aus diesem Grund entschieden die Organisatoren des Bilderwettbewerbs, die sieben eingegangenen Klassenbilder mit drei dritten, zwei zweiten und zwei ersten Plätzen zu bewerten.

Den ersten Platz teilten sich die Klasse 4a der Grundschule Hochelheim und die 4. Klasse der Grundschule Simmersbach. Der zweite Platz ging an die 4. Klasse der Kirchbergschule Herborn sowie an die Grundschule Dutenhofen. Die Klasse 4b der Grundschule Hochelheim teilte sich den dritten Platz mit den Klassen 4a und 4b der Grundschule am Brunnen in Dillenburg-Frohnhausen.

Ziel der bundesweiten Aktionswoche ist es, die Aufmerksamkeit auf Kinder aus suchtbelasteten Familien zu lenken. Suchterkrankung in der Familie bedeutet für viele Kinder eine extreme Belastung: Verunsicherung, Scham und Sorgen bestimmen häufig den Alltag. Gerade in Zeiten von Corona und der einhergehenden Schließung der Betreuungs- und Bildungseinrichtungen stehen alle Kinder und Jugendlichen mit dem Verlust der gewohnten Tagesstruktur, den Kontaktabbrüchen und dem eigenständigen Lernen von zu Hause vor erheblichen Herausforderungen.

Für den Bilderwettbewerb erhielten die Schulklassen das Bilderbuch "Leon findet seinen Weg". Begleitet durch die Geschichte von dem Igel Leon, der Einblicke in seine Gefühlswelt gewährt, wurden die Kinder dazu aufgefordert, sich mit ihren Gefühlen und Emotionen zu beschäftigen. Jedes Kind einer Klasse hat jeweils ein eigenes Bild gestaltet. Die Bilder wurden anschließend als Gruppenbild zusammengefügt.