Mit Laola-Welle zum Möbelkauf

Grundsätzlich sei "Click & Meet" zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber: "Der Handel und die Gastronomie erwarten jetzt eine klare Öffnungs-Perspektive", sagt Rainer Dietrich vom Wetzlarer Stadt-Marketing. Die Altstadthändler hätten sich auf das Thema "Click & Meet" eingestellt, jedoch seien viele Kunden noch verunsichert und zurückhaltend. Auch das Wetter sei diese Woche nicht besonders einladend gewesen. Auf wenig Verständnis stoße beim stationären, inhabergeführten Einzelhandel zudem die Tatsache, dass Baumärkte öffnen dürften.

Im Forum Wetzlar sind aktuell 68 Geschäfte geöffnet: 39 davon bieten "Click&Meet" an, 29 Geschäfte der Grundversorgung wie Lebensmittelanbieter, Drogerien und Apotheken haben wie bisher regulär geöffnet. "Das ist ein erster Schritt in Richtung Wiedereröffnung für unsere Händler und die Geschäfte, auch wenn ,Click&Meet' kein Ersatz für eine reguläre Öffnung der Geschäfte ist und vielen Händlern in ihrer schwierigen Lage nur sehr bedingt hilft", so Center-Manager Maximilian Schlier. (taf)