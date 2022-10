Mit Mendelssohn und Grieg startet die Saison

Eröffnet die aktuelle Spielzeit der Wetzlarer Kulturgemeinschaft: das "Ensemble Esperanza". Foto: "Ensemble Esperanza"

WETZLAR - Die Wetzlarer Kulturgemeinschaft startet am Freitag, 14. Oktober, die Spielzeit 2022/2023. Seit der Corona-Pandemie ist es wieder die erste komplette. Die Eröffnung der Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Deutsch-Liechtensteinischen Freundeskreis ist dem "Ensemble Esperanza" vorbehalten.

Auf dem Programm stehen Edvard Grieg mit der "Holberg-Suite Op. 40", von Leroy Anderson die "Jazz-Suite", die "St Paul's Suite, Op. 29, No. 2" von Gustav Holst und Mendelssohns Doppelkonzert d-moll für Klavier und Violine und Orchester. Solisten sind Leonhard Baumgartner an der Violine und Vladimir Acimovic am Klavier.

Das Konzert steht unter der Schirmherrschaft von Staatsministerin Lucia Puttrich (CDU), Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, und Dominique Hasler Liechtensteinische Ministerin für Äußeres. Es ist Fürstin Marie von und zu Liechtenstein (14. April 1940-21. August 2021) gewidmet.

Beginn in der Stadthalle Wetzlar ist um 20 Uhr.