Samstag, 01.08.2020 - 13:00
5 min. inkl. Video
Mit Pfeil und Bogen durch den Wetzlarer Kletterwald
Von Anna-Lena Fischer
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ERLEBNISTOUREN
Ob Bogenschießen, Mountainbike fahren oder Segelfliegen: In der Serie "Anna-Lena in Aktion" wird Volontärin Anna-Lena Fischer Spannendes erleben. Die eine oder andere Herausforderung will gemeistert werden. Die Reportagen erscheinen in unregelmäßiger Folge in dieser Zeitung.
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