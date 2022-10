Mit Softair-Pistole auf Schild geschossen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR-DUTENHOFEN - Mit einer Softair-Waffe hat ein 23-Jähriger am Sonntagmittag, 30. Oktober, auf ein Verkehrsschild in der Wellergasse in Wetzlar geschossen. Ein Zeuge alarmierte um 12.50 Uhr die Wetzlarer Polizei und meldete eine männliche Person, die auf dem Aldi-Parkplatz mit einer Schusswaffe herumhantiere. Die Ordnungshüter kontrollierten den aus Leun stammenden Mann und fanden laut Mitteilung der Polizei eine Softair-Waffe sowie ein Jagdmesser. Sowohl die Waffe als auch das Messer wurden sichergestellt.

Durch die Schüsse wurde das Schild beschädigt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Auf den 23-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz zu.