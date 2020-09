Mit Tempo 75 an Schule vorbei

Jetzt teilen:

Wetzlar-Hermannstein (red). Mit 75 Kiloemetern pro Stunde ist eine junge Autofahrerin aus dem Raum Wetzlar am Dienstag in der Tempo-30-Zone an der Philipp-Schubert-Schule in Hermannstein vorbeigeheizt. Ihr Pech: Der Verkehrsdienst der Polizei blitzte sie. Das kostet ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot. Bei der Aktion "Schule beginnt" am Vormittag in der Blasbacher Straße waren 32 von 188 Fahrzeugen zu schnell. Die meisten erhielten eine Verwarnung, drei Fahrer müssen Bußgeld zahlen.