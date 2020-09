Mit Zeitzeugen-Projekt Erinnerung an NS-Zeit wachhalten

Ein Auftakttreffen, in dem sich die Teilnehmer und das Filmteam kennenlernen können, ist am Montag, 21. September, von 15 bis 17.30 Uhr im Nachbarschaftszentrum in Niedergirmes, Wiesenstraße 4. Anmeldungen dazu nimmt Irmtrude Richter von "Wetzlar erinnert" unter Telefon 0 64 41-92 18 40 oder per E-Mail an irmtrude.richter@t-online.de entgegen. Wer an dem Auftakttreffen nicht teilnehmen kann, kann auch zu Hause besucht werden. Auch ein Transport gehbehinderter Zeitzeugen ist möglich.

Unterfüttert werden sollen die Berichte durch historische Bilder und Dokumente, die entweder die Teilnehmer besitzen oder von "Wetzlar erinnert" zur Verfügung gestellt werden.

Auch Filmmaterial, das die US-Amee bei ihrem Einmarsch in Wetzlar gedreht hatte, liegt vor.