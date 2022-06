Mit Zwillen auf Bushaltestelle in Wetzlar geschossen

Die Polizei sucht nach zwei Unbekannten, die mit Zwillen auf eine Bushaltestelle geschossen haben. Symbolfoto: Heiko Barth/Fotolia

WETZLAR - Einen Schaden von rund 2000 Euro haben Unbekannte an der Bushaltestelle "Spilburgkaserne" in Richtung Büblingshausen in der Frankfurter Straße in Wetzlar verursacht, als sie mit Zwillen gegen Scheiben geschossen haben.

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag, 23. Juni, gegen 23.10 Uhr, wie zwei junge Männer mit Zwillen schossen. Zwei Scheiben gingen zu Bruch. Die Täter waren zwischen 18 und 20 Jahre alt, zwischen 175 bis 180 Zentimeter groß und trugen Baseball-Kappen. Einer war mit einer hellen kurzen Hose bekleidet. Im Anschluss an die Schüsse gingen sie die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt davon.

Wer kann Angaben zur Identität des Duos machen? Wer hat die beiden Männer vor oder nach der Tat beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.