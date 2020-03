Miteinander von alt und neu

Wer erkennt, wo und wann dieses Bild in Wetzlar entstanden ist? Foto: Friedhelm Müller

WETZLAR (hgw). In der 823. Folge unseres Bilderrätsels "(Er)kennen Sie Wetzlar?" treffen mehrere interessante Faktoren aufeinander. Die Bebauung befindet sich im Wandel, der Straßenverkehr nimmt ständig zu. Das spiegelt unser Rätselfoto von Friedhelm Müller wider. Heute hat dieser Bereich sein Antlitz in weiten Teilen verändert; die Grundzüge sind aber nach wie vor erkennbar. Wenn Sie wissen, wo und wann diese Aufnahme entstanden ist, schicken Sie die Lösung an die Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 823, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; lokalredaktion-wnz@vrm.de. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 25. März.