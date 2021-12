Mittelhessen-Wetter: Schnee adé - es wird wieder wärmer

Der Silbersee bei Kleingladenbach wird im Sommer gern zum Sonnenbaden genutzt. Bei den Temperaturen, die uns in der kommenden Woche erwarten, könnte es dort voll werden. Für Bikini und Badehose wird es aber nicht reichen. Leserin Elke Latt aus Breidenbach ist dort auf dem Boxbachpfad entlang gewandert. Foto: Elke Latt

MITTELHESSEN - Kennen Sie noch das Kinderlied "Winterkinder" von Rolf Zuckowski? "Winterkinder können stundenlang am Fenster stehn' und vor Ungeduld hinauf zum Himmel sehn'", wird da gesungen. Natürlich wünschen sie sich Schnee. In der kommenden Woche lohnt sich das Warten jedoch nicht. Denn statt Winterwunderland wird es ab Montag immer wärmer. Wer früh aufsteht, kann sich noch wie Leser Erhard Hörbel aus Lahnau an einem "gezuckerten Wald" freuen. Doch bereits am Vormittag ändern sich die Farben im Wald bei Naunheim wieder. Und das spiegelt sich auch in den erwarteten Temperaturen wider: Ab Sonntag wird es in Mittelhessen langsam wärmer, in der Nacht wird es wieder Plus-Grade geben.

No image url given Beim frühen Morgenspaziergang im "gezuckerten" Wald bei Naunheim hat unser Nutzer Erhard Hörbel dieses Foto gemacht. (Foto: Erhard Hörbel)

Die Höchstwerte steigen nächste Woche laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung besonders im Westen auf mehr als 10 Grad an, in Mittelhessen werden bis zu 6 Grad erwartet. In allen Höhenlagen setzt Tauwetter ein. Anfangs gibt es dazu auch etwas Regen, später legt sich ein Hoch über Deutschland. Dann gibt es ruhiges Wetter. Am Tag scheint ab und zu die Sonne, stellenweise bleibt es aber auch neblig oder trüb, wie wir es bereits aus dem November gewohnt waren. Der regional gefallene Schnee taut dann langsam ab, zumindest tagsüber. Nachts kann es stellenweise leichten Frost geben. "Bis zum 4. Advent passiert beim Wetter dann kaum noch etwas", vermutet Dominik Jung. Das Hoch ist extrem stark und mächtig und bringt einen sehr hohen Luftdruck von teilweise mehr als 1040 Hektopascal. "Ein Bollwerk von einem Hochdruckgebiet", sagt der Meteorologe.

Sibirische Kälte an Weihnachten?

Doch bevor das Tauwetter kommt, wird es erst einmal neuen Schnee geben und der ist heute im Westen vorgesehen. Aus Frankreich und Benelux ziehen Wolken auf. Die bringen stellenweise Schnee, später unterhalb 400 Metern auch Schneeregen oder Regen. Auf den Straßen kann es ganz schön glatt sein. Doch zum Wochenende beruhigt sich die Wetterlage und es legt sich dann das Mega-Hoch über Mitteleuropa. Dann gibt es erst einmal keine Regen- oder Sturmtiefs, keine Kältewelle und keine Schneetiefs.

Nach dem 4. Advent könnte das Hoch dann langsam schwächeln und dann wird es spannend. Kann sich aus Osten vielleicht sogar sibirische Kälte Richtung Weihnachten durchsetzen? Möglich ist aktuell vieles, aber alles ist noch unsicher. Die Erfahrung zeigt laut Dominik Jung, dass so ein Hoch sehr stabil und ausdauernd sein kann. Möglich, dass es bis über die Feiertage bei uns bleibt. Zunächst wird es aber in der neuen Woche erstmal milder, im Westen sind bis zu 13 Grad drin, fast schon ein kleines Frühlingserwachen. "Von einem eisigen Dezember ist dann wirklich weit und breit nichts mehr zu sehen oder besser gesagt zu spüren", erklärt Dominik Jung.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Freitag: 0 bis 5 Grad, aus Westen Schnee, später Schneeregen oder Regen, sonst nasskalt

Samstag: -1 bis +6 Grad, viele Wolken, stellenweise etwas Schnee oder Schneeregen

Dritter Advent: 2 bis 10 Grad, aus Westen windig und milder, Regen, sonst trocken, wenig Sonne

Montag: 2 bis 11 Grad, es wird ruhiger und milder, im Westen stellenweise auch bis 13 Grad, Tauwetter bis in die Hochlagen

Dienstag: 4 bis 8 Grad, ruhiges Hochdruckwetter, Nebel, Sonne und ein paar Wolken

Mittwoch: 4 bis 10 Grad, meist trocken, ein Mix aus Sonne, Wolken und Nebel

Donnerstag: 4 bis 9 Grad, durchwachsen, einzelne Regenschauer

Freitag: 4 bis 9 Grad, weiterhin wechselhaft, mal Nebel, mal Sonne, im Süden kurze Regenschauer möglich

Was nach dem 4. Advent passiert ist noch offen. Vielleicht kommen Kälte und Schnee doch noch zu Weihnachten? Vielleicht hält das Mega-Hoch aber auch bis nach Weihnachten? "Das kann man derzeit noch nicht sicher sagen", erklärt Wetterexperte Dominik Jung. Die Hoffnung auf weiße Weihnacht aufgeben müssen junge und ältere "Winterkinder" also noch nicht.