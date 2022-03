Mittelhessens Unternehmer kritisieren Mindestlohn-Erhöhung

"Besonders für den Einzelhandel und die Gastronomie muss endlich wieder eine mittel- und langfristige Geschäftsperspektive geschaffen werden", sagt Klaus-Achim Wendel (5.v.l.) vom Unternehmerverband Mittelhessen nach dessen Beiratssitzung. Foto: UVM

WETZLAR - Im Rahmen der jährlichen Beiratssitzung des Unternehmerverbandes Mittelhessen (UVM) haben die Vertreter der Verbandsfirmen intensiv die aktuelle Lage in den Betrieben aus ihrer Sicht diskutiert. Corona und die Folgen der Pandemie waren dabei wichtige Themen.

Klaus-Achim Wendel, Vorsitzender des UVM, fasste die Eindrücke des Austauschs zusammen: "Wir sind uns alle einig, dass die Politik jetzt berechtigterweise eine Öffnungsstrategie für Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt und diese dann auch mit der notwendigen Ruhe und Konsequenz umsetzt. Denn auch wenn die aktuellen Regelungen zum Kurzarbeitergeld und den Überbrückungshilfen zwar für einen begrenzten Zeitraum noch notwendig sein werden, ist jetzt der richtige Moment, um eine Exit-Strategie vorzubereiten."

Wendel fordert: "Besonders für den Einzelhandel und die Gastronomie muss endlich wieder eine mittel- und langfristige Geschäftsperspektive geschaffen werden."

Fachkräftemangel ist eine große Herausforderung

Besonders "die von Arbeitsminister Heil kolportierten Pläne" würden den Unternehmern Sorgen bereiten. Klaus-Achim Wendel wird deutlich: "Die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen ist aktuell nur eine von vielen Herausforderungen für unsere Betriebe. Gerade die Industrie, die ja auch hier in Mittelhessen die Arbeitsplätze von vielen Menschen sichert, muss sich aktuell mit Megathemen wie einem massiven Fachkräftemangel, der immer größeren Dynamik der digitalen Transformation und den weiter andauernden Lieferproblemen auseinandersetzen."

Wenn man sich anschaue, mit welchen Projekten das Arbeitsministerium glaube, die Situation der Menschen in Deutschland verbessern zu können, gingen diese in eine völlig falsche Richtung. Mit einer Arbeitszeit-Dokumentationspflicht baue das Ministerium unnötige bürokratische Hürden auf. Und ein Rechtsanspruch auf Homeoffice greife in die betrieblichen Abläufe ein.

Achim Wendel weiter: "Anscheinend ist bei vielen Politikern der Ampelregierung noch nicht angekommen, dass die vergangenen Monate auch bei den Unternehmen Spuren hinterlassen haben und der Aufholprozess in den meisten Branchen noch längst nicht wieder die Werte der Zeit vor Corona erreicht haben."

Besonders deutlich kritisiert der Verband die bereits für dieses Jahr geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro: "Dass dieser Staats-Mindestlohn als Wahlversprechen von Bundeskanzler Scholz die Regelungen aus unzähligen Tarifverträgen torpediert, sollte eigentlich bekannt sein."

Traurig sei, so der Vorsitzende des UVM, dass hierbei die Arbeit der Mindestlohnkommission "vollkommen untergraben" werde und die Politik doch wieder einmal "dem Irrglauben" aufsitze, Dinge besser regeln zu können als die Sozialpartner.