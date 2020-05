Mittelhessische Gastwirte suchen Lösungen in der Krise

Gastwirte-Treffen mit Abstand auf dem Gleiberg: Die Gastronomen leiden unter der Corona-Krise und fordern von der Politik Hilfe und den Abbau von Bürokratie. Foto: Franz Ewert

WETTENBERG-KROFDORF-GLEIBERGDie Lage ist verworren, verzwickt, schon fast verzweifelt: Die Restaurant- und Hotelbranche leidet unter massiv unter der Corona-Krise. Caterer sind besonders schlimm betroffen in einer Branche, die es insgesamt hart erwischt hat. Unter diesen Vorzeichen trafen sich über 50 Gastronomen und Hoteliers aus vier mittelhessischen Landkreisen auf Burg Gleiberg, um die Lage und notwendige Veränderungsvorschläge zu diskutieren.

Das erwies sich angesichts der komplexen Situation als schwierig, "war aber dringend notwendig", wie Axel Horn, Chef der Gastronomie auf Burg Gleiberg, betonte. Horn hatte die Initiative zu diesem Branchentreffen ergriffen, auch um die Kollegenschaft enger zusammenzuschweißen.

Begrüßt wurde die große, sich an den Abstandsregeln haltende Runde von Wettenbergs Ehrenbürgermeister Gerhard Schmidt in dessen Eigenschaft als Zweiter Vorsitzender des Gleibergvereins und damit Hausherr der Burg. Aus aktuellen Gründen hatten der Präsident sowie der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Hessen (Dehoga) ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt. Sie führten zeitgleich in Wiesbaden mit der Landesregierung Gespräche zur Corona-Lage und Schritte zur Lockerung der Restriktionen. Und dies offenbar mit Erfolg, denn noch während des Gleiberger Treffens sorgte die Nachricht, dass die Fünf-Quadratmeter-Regelung pro Gast aufgehoben worden sei, für spürbare Erleichterung. "Das hilft uns schon weiter", so der positive Tenor in der Runde.

Es war vor allem Hubertus Schultz, Chef des Schlosshotels Gedern, der eindringlich an die Kollegen appellierte, sich strikt an die geltenden "Spielregeln" zu halten. Dabei müsse außen vor bleiben, ob diese Regeln jedem Einzelnen gefallen oder nicht. Es gelte, Rückfälle, wie jenen vor einigen Tagen im norddeutschen Leer, unbedingt zu verhindern, deren negative Auswirkungen die ganze Branche, auch in Mittelhessen, träfen. "Es ist unsere Pflicht, uns zu disziplinieren", forderte Schultz. "Ein ganzer Berufsstand leidet darunter, wenn Regeln in Einzelfällen nicht eingehalten werden" ergänzte Markus Strasser vom "Dutenhofener See". Deshalb müsse man aufpassen. "Das Virus ist kein Kinderspiel, es ist nicht lustig", machte er aus eigener Erfahrung deutlich, denn: "Ich hatte dieses Virus!"

Die wirtschaftliche Lage der Branche ist ernst, sehr ernst, das wurde allenthalben deutlich. "30 Prozent der Kollegen werden infolge der Krise auf der Strecke bleiben", lautete die "konservativ gerechnete" Schätzung eines Teilnehmers, der nicht widersprochen wurde. Und bei nahezu allen ist mehr oder weniger unklar, wie es im nächsten Jahr weitergehen kann, zumal die Einschränkungen, in welcher Form auch immer, das ganze Jahr über andauern werden.

Klar war sich die Runde: Ohne Hilfe von Land und Bund, gehe es nicht, "sonst haben wir keine Perspektive." Die Hilfe sollte aber nicht nur finanzieller Art sein. Nachdem die "Erste Hilfe" überraschend unbürokratisch geleistet worden sei, kehre nun aber die Bürokratie zurück.

Einem Großteil ihrer Kunden stellen die Gastronomen ein gutes Zeugnis aus. Die überwiegende Mehrheit zeige Verständnis für die mannigfachen Einschränkungen und verstehen die klaren Regeln, die die Wirte umzusetzen haben. Es seien aber auch "Feierabend-Sheriffs" unterwegs, die für Unbill sorgten. Auch deshalb müssten alle ihr Bestes geben, und das bei zehn bis 15 Prozent jener Umsätze, die die Branche ansonsten in einem Mai erziele. Die Kosten seien allenthalben höher als die Einnahmen, von Gewinnen könne derzeit ohnehin nur geträumt werden.

Durchhalten - und sich an die Vorgaben halten - heißt die Parole. Denn eines ist für die heimischen Gastronomen und Hoteliers klar. Solange es keinen wirksamen Impfstoff gegen Covid-19 gibt, wird es keine endgültigen Lockerungen geben. Eine weitere Feststellung lautet: Die Leute, zumindest sehr viele, hätten Angst, auszugehen.

Als Fazit des Gleiberger Treffens betonten die Gastronomen: "Wir sind nicht systemrelevant, aber doch wichtig - aber wir haben keine Lobby." Mit einer Petition, die über den Dehoga-Verband an die Entscheider weitergeleitet werden soll, will sich die Branche positionieren. Das jedoch im Wissen, dass es ohne Zuschusse und ohne weniger Bürokratie nicht gehen werde. "Die Zeit ist aktuell bitter und tut allen weh", stellte Andreas Vogel (Braunfels) fest. Nichtsdestotrotz sei die Gastronomie in allen ihren Facetten "Lebens- und Freizeitkultur". Auch wenn man sich derzeit umständehalber "kleinmachen muss, wo man kann", ist für den Optimisten Vogel klar: "Wir schaffen das."