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Mittwoch, 22.04.2020 - 05:30
4 min. inkl. Video

Mittelhessische Schausteller stehen vor dem Nichts

Die Almrausch-Schaukel wäre die Attraktion des Wetzlarer Ochsenfests 2020 geworden - wenn Corona die Pläne nicht zunichtegemacht hätte. Die Krise bedroht Schausteller in der Region.

Tanja Freudenmann: Redakteurin Wetzlar
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar

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Hier sollten sich im Frühsommer die Fahrgeschäfte drehen: Stattdessen ist Werner Wambold auf dem Festplatz Finsterloh im Moment ganz allein - und wird es bleiben: Das Ochsenfest und viele andere Veranstaltungen fallen wegen Corona aus. Foto: Pascal Reeber

Hier sollten sich im Frühsommer die Fahrgeschäfte drehen: Stattdessen ist Werner Wambold auf dem Festplatz Finsterloh im Moment ganz allein - und wird es bleiben: Das Ochsenfest und viele andere Veranstaltungen fallen wegen Corona aus. Foto: Pascal Reeber

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GROSSVERANSTALTUNGEN

Großveranstaltungen werden wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August untersagt - auch Volksfeste und Fußballspiele sind davon betroffen. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden. Demnach werden die Open-Air-Veranstaltungsreihe "Wetzlar Live" und das Sommernachtsweinfest 2020 abgesagt. Das Sommernachtsweinfest soll vom 23. bis 25. Juli 2021 stattfinden, "Wetzlar Live" am 5., 12., 19., 26. August und 2. September 2021.

Derzeit geht man beim Wetzlarer Stadtmarketing davon aus, dass Brückenfest, Gallusmarkt und die Weihnachtsmärkte 2020 stattfinden.

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