Mittwoch, 22.04.2020 - 05:30
4 min. inkl. Video
Mittelhessische Schausteller stehen vor dem Nichts
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
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GROSSVERANSTALTUNGEN
Großveranstaltungen werden wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August untersagt - auch Volksfeste und Fußballspiele sind davon betroffen. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden. Demnach werden die Open-Air-Veranstaltungsreihe "Wetzlar Live" und das Sommernachtsweinfest 2020 abgesagt. Das Sommernachtsweinfest soll vom 23. bis 25. Juli 2021 stattfinden, "Wetzlar Live" am 5., 12., 19., 26. August und 2. September 2021.
Derzeit geht man beim Wetzlarer Stadtmarketing davon aus, dass Brückenfest, Gallusmarkt und die Weihnachtsmärkte 2020 stattfinden.
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