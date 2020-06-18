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Donnerstag, 18.06.2020 - 11:45
2 min

Mittelhessische Tikato-Spenden helfen in Burkina Faso

Der Arbeitskreis Tikato versucht, den Menschen in Burkina Faso beim Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu helfen.

Von Heidi J. Stiewink
Die Mitarbeiter des kirchlichen Büros für Entwicklungshilfe sind dankbar für Masken und Hygienemittel, die durch Tikato-Spenden angeschafft wurden. Foto: ODE

Die Mitarbeiter des kirchlichen Büros für Entwicklungshilfe sind dankbar für Masken und Hygienemittel, die durch Tikato-Spenden angeschafft wurden. Foto: ODE

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Fotos
Die Mitarbeiter des kirchlichen Büros für Entwicklungshilfe sind dankbar für Masken und Hygienemittel, die durch Tikato-Spenden angeschafft wurden. Foto: ODE

Die Mitarbeiter des kirchlichen Büros für Entwicklungshilfe sind dankbar für Masken und Hygienemittel, die durch Tikato-Spenden angeschafft wurden. Foto: ODE

Neben Mund-Nase-Schutzmasken werden in Burkina Faso auch mehrere Handwaschbehälter angeschafft. Mit diesen können sich alle Besucher des kirchlichen Büros für Entwicklungshilfe (ODE) die Hände desinfizieren. Foto: ODE

Neben Mund-Nase-Schutzmasken werden in Burkina Faso auch mehrere Handwaschbehälter angeschafft. Mit diesen können sich alle Besucher des kirchlichen Büros für Entwicklungshilfe (ODE) die Hände desinfizieren. Foto: ODE

Neben Mund-Nase-Schutzmasken werden in Burkina Faso auch mehrere Handwaschbehälter angeschafft. Mit diesen können sich alle Besucher des kirchlichen Büros für Entwicklungshilfe (ODE) die Hände desinfizieren. Foto: ODE

Neben Mund-Nase-Schutzmasken werden in Burkina Faso auch mehrere Handwaschbehälter angeschafft. Mit diesen können sich alle Besucher des kirchlichen Büros für Entwicklungshilfe (ODE) die Hände desinfizieren. Foto: ODE

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