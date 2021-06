Modellprojekt auf dem Friedhof in Hermannstein

Ibn einem Modellversuch möchte der Hermannsteiner Ortsvorsteher testen, ob Hunde auf dem Friedhof Wildtiere abschrecken. Symbolfoto: Andrea Warnecke/dpa

WETZLAR-HERMANNSTEIN - Zutritt zum Friedhof nur mit Hund: Soweit wird es in Hermannstein zwar nicht kommen. Aber in einem Modellversuch will der Ortsbeirat angeleinte Hunde auf dem Gelände zulassen. Sie sollen Wildtiere fernhalten, für die der Blumenschmuck auf Gräbern in letzter Zeit ein gefundenes Fressen ist.

Der Geruch von Hunden soll das Wild abschrecken, so die Idee des neuen Ortsvorstehers Christopher Ruppricht (Freie Wähler). Die Friedhofssatzung erlaubt zwar grundsätzlich keine Hunde auf dem Gelände. In der norddeutschen Stadt Oldenburg habe man jedoch gute Erfahrungen damit gemacht, berichtete Ruppricht in der jüngsten Ortsbeiratssitzung. Durch die Hunde lasse sich das Problem möglicherweise lösen, ohne Jäger einzuspannen und ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Zunächst plant der Ortsbeirat einen Testlauf und will dann die Rückmeldungen aus der Bevölkerung auswerten.

Außerdem schlug der Ortsvorsteher vor, die Stadt zu bitten, eine Tür mit Selbstschließ-Mechanismus zu installieren. Dass das Tor von Besuchern nach dem Verlassen des Friedhofs häufig nicht geschlossen wird und so über Nacht offensteht, ermöglicht es den Wildtieren erst, auf das Gelände zu kommen und den Blumenschmuck zu fressen.