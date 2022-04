Moment mal: Udos Liedtext ist so aktuell wie lange nicht

Gert Heiland. Foto: Sascha Kopp

Manchmal läuft die Musik nur so, im Hintergrund, nebenbei. Wenn das Radio Hörerwünsche erfüllt, gruselt es einen manchmal. Wenig später trommelt man den Takt mit und noch etwas später hört man einfach still zu.

Zumal, wenn ein Lied erklingt, das einem Gänsehaut beschert. Ein Song aus der Vergangenheit, entstanden aus einem anderen Zusammenhang heraus: Udo Lindenbergs "Wozu sind Kriege da?". 41 Jahre ist es her, dass er es gemeinsam mit dem zehnjährigen Pascal aufgenommen hat. Damals ging es um den Kalten Krieg, sangen sie den US-Präsidenten an.





Heute ist es anders. Ein echter Krieg, ein anderer Präsident. Heute ist Udos Text so aktuell wie lange nicht: Keine Mutter will ihre Kinder verlieren / Und keine Frau ihren Mann / Also / Warum müssen Soldaten losmarschieren? / Um Menschen zu ermorden, mach mir das mal klar / Wozu sind Kriege da? Man findet mehr, im Musikkanal Youtube etwa: Reinhard Mey & Freunde, ein starkes Video zu "Nein, meine Söhne geb ich nicht", oder - anders und doch ist es die gleiche Botschaft - die Marschliedversion von "100 Mann und ein Befehl". Auch dies berührt: Ukrainer singen den Gefangenenchor aus "Nabucco". Es ist Zeit, zuzuhören.