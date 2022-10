Monatsrückblick September: Feuer, Blitzer, Streitereien

Das sind die Bilder zu fünf unserer interessantesten Geschichten des Monats September. Fotos: Kapp/König/C.Weber/K.Weber

MITTELHESSEN - Wir blicken zurück auf die Nachrichten des Monats September. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Wochen am meisten bewegt? Hier erfahren Sie es.

Wald- und Flächenbrände: Dillenburger Feuerwehr rückt dreimal an einem Tag aus

Im Bereich der Dillenburger Lebenshilfe brennen am Dienstagabend rund 400 Quadratmeter Fläche. In diesen Bereich im Mittelfeld musste die Feuerwehr in den letzten Wochen schon mehrere Male ausrücken. (Foto: Katrin Weber)

Brandstiftung? Kein Durchatmen für Dillenburger Feuerwehren

Der Sommer 2022 wird bei den Feuerwehrkräften im Dillkreis wegen der langen niederschlagsfreien Zeit nicht in guter Erinnerung bleiben. Das gilt nicht nur wegen des Großbrands Mitte August zwischen Manderbach und Roßbach. Die Dillenburger Feuerwehr musste zu Monatsbeginn gefühlt täglich ausrücken - am 6. September gar dreimal an einem Tag. Die Polizei geht in allen drei Fällen von Brandstiftung aus.

In diesem Sommer gab es in Mittelhessen bereits zahlreiche Wald- und Flächenbrände. Die Karte zeigt, wo es überall brannte. Klicken Sie auf die Symbole, um mehr zu den einzelnen Feuern zu erfahren.

Ohne Maulkorb im Bus: Streit um Bulldogge "Paula"

Viktor Koskin aus Wetzlar fährt täglich mit dem Bus zur Arbeit. Immer mit dabei sind seine treuen Weggefährten "Paula" und "Sunny". Eine französische Bulldogge im Alter von einem Jahr und ein zwei Jahre alter Cane Corso. Warum der Streit mit einer Busfahrerin eines Tages völlig eskaliert.

Tötung in Elkerhausen: Mord-Prozess wird ausgesetzt

Auf Spurensuche in Elkerhausen: Ein Polizist sucht am Tatort nach Hinweisen. Im Weinbacher Ortsteil ist im Mai 2021 ein 19-Jähriger durch einen Stich in den Hals getötet worden. In Limburg steht deshalb ein 34-Jähriger vor Gericht. Archivfoto: Manuel Kapp

Es war die Sensation des fünften Verhandlungstages im Mordprozess um den getöteten 19-Jährigen in Weinbach-Elkerhausen. Der Richter verkündete an diesem Mittwochnachmittag, dass der Prozess ausgesetzt wird. Als Hauptgrund nannte er, dass die Ermittlungen gegen den 34-jährigen Angeklagten entgegen der Ausführungen der Staatsanwaltschaft vom 17. März 2022 bei der Aufnahme der Verhandlung nicht abgeschlossen waren. Hinzu kommen fehlende Unterlagen, Anhänge und Bände in der Ermittlungsakte, die der Verteidigung nicht weitergereicht wurden.

Wo es blitzt und klingelt

Wo im Dillgebiet eifrig geblitzt wird - und wo gar nicht

Der am 9. November 2021 in Kraft getretene Bußgeldkatalog erhöht die Einnahmen der Kommunen, weil diese alle Ordnungswidrigkeiten bis 55 Euro zu 100 Prozent kassieren. Wir haben die Städte und Gemeinden im nördlichen Dillkreis danach abgefragt, ob - und falls ja: in welchem Umfang genau - die noch recht neuen Bußgelder die Kasse klingeln lassen. Unsere Umfrage hat aber auch gezeigt, dass das erste Halbjahr 2021 mit den ersten sechs Monaten dieses Jahres nur schwer zu vergleichen ist.

Streit um Haarwasen: TSV Steinbach in der Bringschuld

Reden der TSV Steinbach und die Stadt Haiger noch einmal über den Haarwasen oder muss juristisch geklärt werden, ob der Verein mit dem Abriss des Bestandssportheims gegen den Erbbaurechtsvertrag verstoßen hat? Der TSV hat zwei Magistratsschreiben nicht beantwortet. Haigers Politik wäre trotzdem zu einem Runden Tisch bereit. Wie geht es weiter?

Video des Monats

Im September fanden in Mittelhessen in einigen Städten und Gemeinden Bürgermeisterwahlen statt. Besonders häufig abgespielt wurden unsere Aufnahmen, die kurz nach dem Sieg von Eschenburgs Bürgermeister Götz Konrad entstanden sind. Der Amtsinhaber trat gegen zwei weitere Bewerber an und sicherte sich mit 50,5 Prozent der Stimmen ganz knapp im ersten Wahlgang die vierte Amtszeit.





Der dazugehörige Artikel

Götz Konrad bleibt Bürgermeister in Eschenburg

Der Amtsinhaber hat es mit 50,5 Prozent ganz knapp im ersten Wahlgang geschafft. Erst der letzte Briefwahlbezirk gab den Ausschlag für den Eibelshäuser. Alles zum Wahlabend.