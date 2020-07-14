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Dienstag, 14.07.2020 - 19:24
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Mordfall Hasan Yildiz: Sohn beschuldigt Mitangeklagten

Im Prozess um die Bluttat im Wetzlarer Westend hat der Sohn des ermordeten Bad Kreuznacher Gastronomen in einem Mitangeklagten den eigentlichen Todesschützen ausgemacht.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Geht der ambitionierte Zeitplan der Schwurgerichtskammer am Landgericht Limburg auf, dann müssen die drei Angeklagten im Prozess um den Mord an Hasan Yildiz bereits am 31. Juli mit ihren Urteilen rechnen. Archivfoto: Steffen Gross

Geht der ambitionierte Zeitplan der Schwurgerichtskammer am Landgericht Limburg auf, dann müssen die drei Angeklagten im Prozess um den Mord an Hasan Yildiz bereits am 31. Juli mit ihren Urteilen rechnen. Archivfoto: Steffen Gross

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