Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

Der 65-jährige Motorradfahrer erlag später im Krankenhaus Wetzlar seinen schweren Verletzungen. Symbolfoto: dpa

Am Sonntagnachmittag ist bei Wetzlar ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 65-Jährige aus Leun war laut Polizei mit seinem Motorrad von Blasbach kommend auf der Landesstraße 3053 in Richtung des Wetzlarer Stadtteils Hermannstein unterwegs. Kurz vor Herrmannstein kam er gegen 15.30 Uhr in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw, der nicht mehr ausweichen konnte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation starb der Motorradfahrer später im Krankenhaus Wetzlar.

Der 56-jährige Pkw-Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Straße war bis 19.25 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeischätzung auf 15.000 Euro.

