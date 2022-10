Mülleimer angezündet: Feuerteufel ziehen durch Wetzlar

Auf der Lahninsel in Wetzlar haben die bisher Unbekannten ebenfalls gezündelt: Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Mehrere offensichtlich absichtlich gelegte Brände haben Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Freitag, 30. September, auf Samstag, 1. Oktober, auf Trab gehalten.

Erstmals wurden die Einsatzkräfte am Freitagabend um 1.52 Uhr alarmiert. Am Edeka-Markt neben dem Globus-Baumarkt (Am Trauar) hatten Unbekannte eine Mülltonne angesteckt. Derjenige, der auch die Polizei informierte, zog die brennende Tonne weg vom Gebäude und verhinderte somit einen größeren Schaden, erklärt Polizeipressesprecher Guido Rehr im Gespräch mit mittelhessen.de.

Nicht mal 20 Minuten später brannte, gar nicht weit entfernt, der Sonnenschirm einer Gaststätte in der Altenberger Straße. "Hier hatten Zeugen mehrere Jugendliche gehört, die anschließend in Richtung Bredowsiedlung davongerannt waren", erklärt Rehr. Wiederum nur drei Minuten später, gegen 2.13 Uhr, schlugen aus einem Mülleimer an einer Bushaltestelle in der Moritz-Budge-Straße die Flammen. Knapp eine Stunde später, gegen 3.10 Uhr, musste die Feuerwehr erneut ausrücken und löschten brennenden Müll vor einer Garage in der Altenberger Straße. Ein hölzernes Garagentor wurde durch das Feuer beschädigt.

Haben sich Täter mit den Bränden gerühmt?

Damit war die Nacht für Polizei und Feuerwehr aber immer noch nicht vorbei. Zwei Stunden später, gegen 5.14 Uhr, brannten ein Müllcontainer am Biergarten auf der Lahninsel sowie ein an einer Laterne montierter Abfallbehälter auf dem Parkplatz.

Die Polizei geht von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus und sucht Zeugen. Es sei laut Rehr derzeit nicht auszuschließen, dass die Brände von einer Gruppe Jugendlicher beziehungsweise junger Menschen gelegt wurden.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Gruppe oder einzelne Personen in diesem Zusammenhang an den Brandorten beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu der Gruppe machen, die am frühen Samstagmorgen durch Wetzlar zog? Haben sich die Täter in den sozialen Medien oder über Messenger-Dienste mit ihren Bränden gerühmt und Bilder oder Videos veröffentlicht? Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar unter 0 64 41-91 80.

