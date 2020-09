Müllfrevlern den Kopfgewaschen

Mit einem Plakat prangert ein Unbekannter die illegale Müllentsorgung am Containerplatz in der Friedenstraße an. Foto: Lothar Rühl

Lahnau-Dorlar. "Sagt mal Leute: Geht's noch." So steht es in großen Buchstaben auf einem per Hand geschriebenen Plakat in der Friedenstraße in Dorlar. Anlass für die Empörung eines bislang unbekannten Autors ist die Tatsache, dass am Platz für Glascontainer so mancher Bürger auch seinen Müll ablegt. "Das ist kein Müllplatz. Was glaubt ihr eigentlich, wer hinter Euch aufräumen soll?", fragt der verärgerte Bürger.

Betriebshofleiter Stephan Ludwig von der Gemeinde Lahnau hat das Schild entdeckt. Es sind nämlich die Gemeindemitarbeiter, an denen die Arbeit hängen bleibt, wenn Müll und Unrat in den Straßen oder im Feld entladen wird. "Leider haben wir die Situation immer häufiger, dass an den Containern alle möglichen Abfälle abgeladen werden, die unser Bauhof dann aufwändig entsorgen muss", bestätigt Umweltberaterin Anja Hardt. Auch in Ortsteil Atzbach fanden die Bauhof-Mitarbeiter jetzt Müllsäcke mit Altkleidern, die vor dem überfüllten Container abgelegt wurden.

Der unbekannte Schreiber des Plakates, das er auf einem Wahlständer angebracht hat, endet mit den drastischen Worten "Das ist auch euer Dorf, Ihr Ferkel".