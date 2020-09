Musicaldarsteller Maik Eckhardt begeistert auch mit Schlagern und Songs der "Kelly Family"

Maik Eckhardt begeister auch mit "Totale Finsternis" aus "Tanz der Vampire". Foto: Markus Fritsch

WETZLAR - WETZLAR. Lieder aus "Cabaret", "Elisabeth", "Der kleine Horrorladen", "Rocky Horror Show", "Tanz der Vampire" und Songs der "Kelly Family" sowie von Katja Ebstein. Keine Frage, Maik Eckhardt, das "Aushängeschild" der Siegbrunner Musikakademie, hatte sich an seinem Solo-Abend im "Franzis" einiges vorgenommen.

Zu den Musical-Hits gab es ausgetüftelte Choreografien mit drei Tänzerinnen und Duette. Es war der Abend des Maik Eckhardt, der gesanglich und tänzerisch brillierte und mit seiner Performance nicht nur seine Eltern sowie seinen Lehrer beglückte.

Los ging es mit "Welcome" aus dem Musical "Cabaret". Leicht hätte die Eröffnung peinlich werden können, aber Maik Eckhardt, in kurzen Hosen und ganz in Schwarz gekleidet, trat selbstbewusst mit drei Tänzerinnen vor das Publikum, um dieses auf einen Abend der Musical-Highlights einzustimmen. Danach sang der von Erwin Stephan ausgebildete Tenor in der Rolle des Todes "Der letzte Tanz" aus dem Musical "Elisabeth". Stimmgewaltig und düster interpretierte Maik Eckhardt diesen Auftritt. Als Gegenpol dazu begeisterte das erste Duett mit Verena Schmitz aus "Der kleine Horrorladen" das Publikum.

Maik Eckhardt hat auch ein Faible für Schlager und die "Kelly Familie". Mit "Wunder gibt es immer wieder" interpretierte er einen Song von Katja Ebstein. Seine Begeisterung für die Kellys führte ihn auch zu seinem Gesangslehrer Erwin Stephan. Maik Eckhardt schrieb einfach Kathy Kelly an und fragte, ob sie ihm Gesangsunterricht geben würde. Diese verwies ihn an Stephan, da sie selbst auch von ihm unterrichtet wird. Mit "An Angel" und dem gegen Ende des Konzertes gesungenen "Fell in love with an Alien" wurden zwei Kelly-Hits bravourös umgesetzt. Spätestens ab diesem Moment hatte sich Maik Eckhardt in die Herzen der Zuschauer gesungen. Weitere Highlights waren die Songs aus der "Rocky Horror Show". Als Frank N. Further im Leopardenmantel enterte der Darsteller die Bühne und bewies, dass er auch derbere Rollen spielen kann.

2015 beendete Eckhardt sein Schauspielstudium in Kassel und absolvierte direkt im Anschluss ein Aufbaustudium zum Musicaldarsteller an der "Academy of Stage Arts" in Frankfurt/Oberursel. Seitdem hat er schon viele Engagements in der Musical-Szene gehabt und unterrichtete selbst als Choreograf. Seit zwei Jahren wird Eckhardt von Stephan unterrichtet, der ihn zum Tenor aufbaute. Dass diese Zusammenarbeit erfolgreich ist, wurde an diesem Abend mehr als deutlich.