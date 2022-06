Musik an und los geht's: Inklusive Disco in Wetzlar

DJ Dirk Bepperling legt bei der inklusiven Disco mit zwei Kollegen auf. Foto: Markus Fritsch

WETZLAR - Seit fünf Jahren gibt es im Wetzlarer "Franzis" die inklusive Disco, aber in den letzten zwei Jahren musste man bedingt durch Corona pausieren. Am Montag, 13. Juni, und am Montag, 11. Juli, soll die Disco für Menschen mit und ohne Handicap wieder im "Franzis" starten. Wie es dann nach der Sommerpause auch für DJ Dirk Bepperling, der zusammen mit zwei Kollegen auflegen wird, weitergeht, hängt wohl auch mit den Corona-Zahlen im Herbst zusammen.

Oft ist es bei inklusiven Veranstaltungen so, dass sie hauptsächlich von Menschen mit Handicap besucht werden, aber genau das war bei den Discos im "Franzis" vor der Pandemie nicht der Fall. Neben der Freude an der Musik und dem Tanzen ist das "mal Rauskommen" ein ganz wichtiger Bestandteil für Menschen mit Handicap. "Denn wenn du als beeinträchtigter Mensch in die Disco gehst, ist das nicht so toll", erklärte Dirk Bepperling, der auch Sozialarbeiter ist. Viele sehen außer der Inklusiv-Disco keine Möglichkeit, irgendwo in die Disco zu gehen und zu tanzen. Zum einen gibt es wenig Angebote, zum anderen fühlen sich viele Betroffene nicht wohl, weil sie alleine sind und oft schräg angeschaut werden. Für viele ist es noch einmal etwas Besonderes mit gleich gesinnten Leuten die Disco genießen zu können.

Stimmung im "Franzis" immer besonders"

Zusätzlich kommen auch Menschen ohne Handicap, die die Disco für sich genutzt haben. Dies ist im Prinzip der Sinn der inklusiven Disco und dies hat im "Franzis" sehr gut funktioniert, auch weil das "Franzis" ein geeigneter Treffpunkt ist und die Stimmung immer besonders ist. "Es gibt Leute, die müssen eine Stunde an der Theke stehen, das ist bei vielen Menschen mit Handicap nicht so. Da geht die Musik an und dann geht es auch schon los", weiß Dirk Bepperling zu berichten.

Disco dient auch als alternative After-Work-Party

Viele, die in der inklusiven Disco waren, wurden zu Stammgästen, auch weil es als alternative "After Work Party" schon um 18 Uhr anfing. Das Konzept wird beibehalten. Der Musikgeschmack hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Man kann es gut unter den weit gefassten Begriff "Discomusik" einordnen. "Michael Jackson und auch die alten Disconummern wie "Staying Alive", die 80er, die 90er und ab und zu was Neues, Poppiges eingestreut", sagte Dirk Bepperling auf die Frage, was er denn so auflegen wird. Eben was man s unter dem Etikett Discomusik einordnen kann.

Von 18 bis 22 Uhr findet die inklusive Disco am 13. Juni und 11. Juli im "Franzis" statt. Die Organisatoren sind auch diesmal "Die Lebenshilfe", Ulrike Agel, die Behindertenbeauftragte der Stadt Wetzlar, das "Franzis" selbst und die drei DJs.