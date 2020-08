Musik baut Brücke

Das Barrios Guitar Quartet im Rosengärtchen. Foto: Andreas E. Müller

WETZLAR - WETZLAR. Für einen lauschigen Abend mit Urlaubsflair hat das Barrios Guitar Quartet aus Frankfurt im Wetzlarer Rosengärtchen gesorgt. Vier Gitarristen haben auf acht akustischen Gitarren gezeigt, wie abwechslungsreich Musik auf 24 Saiten sein kann und dabei musikalisch eine Brücke vom Frühbarock eines Johann Hieronymus Kapsberger (1580-1651) bis hin zum zeitgenössischen Jazz von Pat Metheny (geb. 1954) geschlagen.

Die Gitarristen Eugen Drabynka, Stefan Hladek, Martin Wentzel und Kalin Yanchev holten sich für einige Stücke Verstärkung von Sascha Hladek an der Percussion. Immer wieder bewiesen die Musiker ihre Vielseitigkeit, kombiniert mit toll umgesetzten Arrangements für ihre Instrumente, perfekt zusammengespielt mit technischer Perfektion und viel Gefühl.

Ohne zwei Zugaben entlässt Publikum die Musiker nicht

Wohl einer der bekanntesten Jazz-Gitarristen ist der Amerikaner Pat Metheny. Mit seinem "Heat of the day" verabschiedete sich das Barrios Guitar Quartet. Das wollten die rund 130 Zuhörer aber nicht akzeptieren, und so gab es noch mit "Smoothie" des finnischen Jazzpianisten Iiro Rantala (1970) und "Farewell to Stromness" von Peter Maxwell Davies (1934-2016) zwei Zugaben.