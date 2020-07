Musik vertreibt den Corona-Blues

Sie darf wegen der Corona-Einschränkungen beim Konzert im Wetzlarer Franzis nur vor 20 Zuhörern spielen: die Red Bananas Blues Band, unter anderem mit (v. l.) Manfred Herr, Bob Barone und Andreas Gräfe Foto: Markus Fritsch

WETZLAR. Chicago-Blues statt Corona-Frust: Mit der Red Bananas Blues Band hat das Wetzlarer Kulturzentrum Franzis nach der Zwangsschließung wegen der Pandemie-Auflagen sein Programm wieder aufgenommen. An der Bühnen-Decke waren Plexiglas-Scheiben gegen Aerosole angebracht, und wegen der Corona-Beschränkungen waren nur 20 Besucher zugelassen.

Die Red Bananas Blues Band gehört seit 26 Jahren in Hessen zu den besten Formationen ihrer Art, hat acht Alben veröffentlicht und über 500 Konzerte gespielt. Es waren also vier gestandene Musiker, die ohne Schlagzeug authentischen Blues boten.

Sänger und Musiker

sind Meister ihres Fachs

Los ging es mit dem "Wetzlarer Treppe-Blues" in Englisch, also dem "Wetzlarer Stairway-Blues". Mit Bob Barone hat die Bananas Blues Band einen Sänger aus New Jersey, der es mit seiner leicht rauen Stimme versteht, den Blues authentisch zu singen. Barone hat es durch die US-Army nach Mittelhessen verschlagen. "I loved another women" - der Klassiker von Fleetwood Mac wurde umgetextet zu "I lost another women". Bereits in diesem Song deutete Andreas Gräfe an der Blues-Harp in einem Solo seine Fähigkeiten an. Abwechselnd mit Manfred Herr an der E-und Akustik-Gitarre bereicherten die beiden die Songs mit akzentuierten Soli. "Dust my broom", ein Chicago- Blues-Klassiker von Elmore James, wurde ebenso lässig und überzeugend gespielt wie bekanntere Eigenkompositionen der Band. Zu letzteren gehören "Funky Thing" und das eingängige "Every Day" sowie der Klassiker-Blues für alle Arbeitnehmer: "Every Monday Morning". Das sind Songs, die von der Bananas Blues Band geprägt wurden und einfach im Gedächtnis bleiben.

Klassiker und tolle Eigenkompositionen

Manfred Herr wechselte öfters von der E-Gitarre zur Akustik und setzte auch gekonnt seine Steel-Dobro-Gitarre ein, auf der er seine ausgefeilte Bottleneck-Technik zelebrierte. Die Songs wirkten somit abwechslungsreicher. Erwähnenswert ist auch das coole Bass-Spiel von Fred Hahn im Hintergrund.

Zum Repertoire gehörten auch bekanntere Songs wie "Sweet Home Chicago" von Robert Johnson, "I got my Mojo working" von Muddy Waters und der "Roadhouse Blues" von Jim Morrison. Der "Roadhouse Blues" und "The Blues is alright" von Little Milton gehörten zu den Höhepunkten des Konzerts.

Die "Bananas" boten eine abwechslungsreiche Mischung aus bekannteren Blues-Klassikern und tollen Eigenkompositionen. Die coronabedingt nur 20 Zuhörer kamen an diesem Abend vollends auf ihre Kosten.