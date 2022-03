Muskelaufbau für patienten der Wetzlarer Klinik

Jetzt teilen:

WETZLAR - Das Medi-Zentrum am Klinikum in Wetzlar bietet Patienten ab sofort auch das Reha-Nachsorgeangebot "T-Rena" der Deutschen Rentenversicherung an. Das teilt die Klinik in einer Pressemitteilung mit.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Anerkennung der Deutschen Rentenversicherung erhalten haben", erklärt Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der MedReha Lahn-Dill.

"T-Rena" ist ein ambulantes Training zum Muskelaufbau, das an Geräten stattfindet. Mittels eines gezielten Kraft-, Koordinations- und Ausdauertrainings wird die körperliche Belastungsfähigkeit gesteigert und damit die Leistungsfähigkeit nach der Reha weiter verbessert. Das Rezept über 26 Trainingseinheiten verordnet der Arzt direkt während der medizinischen Rehabilitation.