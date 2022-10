Muttern gelöst und Räder von Ford Fiesta gestohlen

Jetzt teilen:

WETZLAR-MÜNCHHOLZHAUSEN - Wetzlar-Münchholzhausen (red). Auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Stockwiese in Münchholzhausen haben Unbekannte die Radmuttern der Räder an insgesamt fünf Fahrzeugen gelöst. Sie montierten die Vorderräder von einem orangefarbenen Ford Fiesta ab und stahlen diese. Der Schaden beläuft sich auf 1800 Euro. Die Kriminalpolizei fragt nun, wem zwischen 18 Uhr am Freitag, 14. Oktober, und 10.40 Uhr am Samstag, 15. Oktober, Verdächtiges im Bereich des Ford-Autohauses aufgefallen ist. Hinweise erbittet sie unter Telefon 06441-9180.