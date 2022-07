Nabu gibt Tipps bei der Hitze im Sommer

Jetzt teilen:

WETZLAR - Es ist zu trocken in Hessen. Ergiebiger Regen über mehrere Tage, der das Regendefizit und den Wasserhaushalt wieder ausgleicht, ist nicht in Sicht. Viele Bäche sind zu Rinnsalen geschrumpft, und auch die größeren Gewässer führen Niedrigwasser. Um eine zusätzliche Belastung des Ökosystems zu verhindern, haben Landkreise die Wasserentnahme aus Bächen und Flüssen verboten.

Mulch verhindert, dass das Wasser zu stark verdunstet

"Jetzt ist auch im Garten Wassersparen angesagt. Den Boden mit Gründüngungspflanzen oder Mulch zu bedecken oder oberflächlich zu lockern, verhindert, dass Wasser zu stark verdunstet und schützt so vor dem Austrocknen", sagt Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des Naturschutzbunds Nabu Hessen. Mit der Gießkanne lassen sich zudem die Pflanzen, die es nötig haben, gezielt im Wurzelbereich bewässern. "Rasen muss nicht gesprengt oder gewässert werden, er kann längere Trockenperioden ertragen. Die Wurzeln bleiben intakt und treiben bei genügend Feuchtigkeit wieder neu aus".

Mithilfe einfacher Tipps kann jeder etwas dafür tun, dass der eigene Garten die Trockenheit übersteht. "Kompost beispielsweise speichert sehr viel Wasser und ist daher eine wichtige Ergänzung für Pflanzen", sagt Eppler. Wichtig im Garten sind Hecken und Sträucher. Sie halten Wind ab, schützen vor Verdunstung und erhalten die Bodenfeuchte. Niederschläge werden abgefangen und Taubildung erhöht, erklärt Eppler.

Entsiegelte Böden und Versickerungsflächen lassen Regenwasser in den Boden sickern. "Wenn der Gartenschlauch an die Trinkwasserleitung angeschlossen wird, werden nicht nur Ressourcen verschwendet, sondern es kann auch teuer werden. Wer die Möglichkeit hat, sollte Regenwasser auffangen und damit gießen. So kann man sich auch heftige Gewittergüsse langfristig zunutze machen", so der Landesvorsitzende.