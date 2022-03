Nach 31 Jahren geht die Leiterin des Wetzlarer Frauenhauses

Der Verein Frauenhaus Wetzlar strukturiert sich um: Neue Geschäftsführerin im Rahmen einer halben Stelle ist seit 1. März Regina GehringNach langjähriger Mitarbeit in einer sozialen Einrichtung in Gießen und als Unternehmerin in Wetzlar soll sie den Verein in der internen Umstrukturierungsphase begleiten und leiten. Gehring ist für Verwaltung zuständig. Beantragt ist zudem eine weitere halbe Stelle für die Verwaltung.

Geschäftsführung und pädagogische Arbeit sind von nun an getrennt organisiert. Dies diene unter anderem zur Entlastung des Vorstands. Leitungsaufgaben in der pädagogischen Arbeit übernehmen Stefanie Watola und Julia Steinert. (taf)