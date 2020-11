Nach 90 Minuten ist "die Platte geputzt"

Zum 23. Mal: Christstollen-Benefiz-Aktion der CDU Lahn-Dill auf dem Eisenmarkt in Wetzlar. Foto: Franz Ewert

WETZLAR - Angesichts der Corona-Ausgangsbeschränkungen hatte die CDU für ihre 23. Benefiz-Christstollen-Verkaufsaktion am Vortag des 1. Advent-Sonntags auf dem Wetzlarer Eisenmarkt weniger Gebäck bei der Bäckerei Moos in Aßlar als Hersteller und Spender der süßen Köstlichkeit geordert als in den Jahren zuvor. Das wäre jedoch nicht notwendig gewesen: Bereits um 11.30 Uhr, anderthalb Stunden nach dem Beginn des Kuchenverkaufs und damit so früh wie nie, war "die Platte geputzt".

Nutznießer des Verkaufserlöses in diesem Jahr war der vor 24 Jahren gegründete Verein "Menschen für Kinder" mit Sitz in Solms, der inzwischen 2100 Mitglieder zählt. Satzungsgemäßer Vereinszweck ist die Hilfe für Kinder in Not, speziell an Krebs oder Leukämie erkrankte junge Menschen. Das unterstütze die heimische CDU gerne, so Hans-Jürgen Irmer, Chef der CDU an Lahn und Dill.

Menschen-Für-Kinder-Vorsitzender Dieter Greilich war mit etlichen Vorstandsmitgliedern bei der CDU-Christstollen-Aktion auf dem Eisenmarkt anwesend. Am Ende blieben für den Hilfe-Verein 1000 Euro, die sich aus der Christstollen-Verkaufssumme von 785 Euro und der Aufstockung aus der Privatschatulle des CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer auf den runden Betrag ergeben hat.