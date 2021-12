Nach brutalem Überfall auf Aßlarer: Verdächtige gefasst

Die beiden Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Symbolbild: Brian Jackson/Fotolia

ASSLAR/GIESSEN - Die Schilderung des Tathergangs klingt drastisch: Unter einem Vorwand soll einer der Täter den Aßlarer am Abend des 23. März auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Wetzlarer Spinnereistraße in ein Auto gelockt haben. Dort stiegen zwei weitere Männer dazu, schlugen ihr Opfer und fesselten es mit Kabelbindern. Dann fuhren sie mit dem 23-Jährigen nach Großen-Linden, wo sie ihn neben dem Auto auf einem Grünstreifen niederknien ließen und unter Vorhalt einer Softairwaffe die Herausgabe von mehreren Tausend Euro forderten. Da das Opfer nicht über den Betrag verfügte, raubten die Täter die Geldbörse des jungen Mannes mit rund 100 Euro Bargeld.

Die umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Gießen führten nun zur Festnahme von zwei deutschen Staatsangehörigen. Die aus dem Lahn-Dill- und dem Landkreis Gießen stammenden Beschuldigten wurden am vergangenen Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Raubes erließ. Die beiden 27-jährigen Tatverdächtigen befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden den Aßlarer überfielen, um Gelder aus etwaigen Drogengeschäften einzutreiben.

Gegen den aus dem Lahn-Dill-Kreis stammenden Beschuldigten besteht zudem der Verdacht des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Kokain.