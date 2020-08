Nach den Herbstferien droht in Schulen die zweite Welle

Der Lahn-Dill-Kreis hat auf die wachsenden Sorgen von Schülereltern reagiert. Um Ängste zu nehmen, erklärte Sprecherin Nicole Zey im Gespräch mit dieser Zeitung: "Wer nicht vom Gesundheitsamt angerufen wird, muss sich auch keine Sorgen machen." Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises würde sehr akribisch die Kontaktpersonen von positiv auf Corona getesteten Schülern nachverfolgen.

Jemand müsse schon mindestens 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht oder auf engerem Raum mit einem Infizierten in Kontakt gewesen sein, um sich möglicherweise anzustecken, erläutert Zey. "So leicht ist das Coronavirus nicht übertragbar. Sonst hätten wir ganz andere Zahlen." Befindet sich eine Schulklasse in Quarantäne - was natürlich auch nicht bedeutet, dass die betroffenen Schüler alle krank sind - so besteht laut Zey für Eltern aus Nachbarklassen definitiv kein Anlass zur Sorge

Die Eltern würden gleichwohl von den Schulen informiert, falls dort ein Coronafall auftritt. (vn)