Nach Lecksuche im Wetzlarer Westend bleiben Fragen offen

Nichts Neues im Westend: Dort warten die Bewohner Dutzender Häuser weiterhin auf Heizwärme und Warmwasser aus dem Netz der EAB. Eine Gefahr durch Legionellen in den Leitungen sieht das Kreisgesundheitsamt nicht. Archivfoto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Lecksuche im Nahwärmenetz der EAB hat keine Verbesserung gebracht: Dutzende Haushalte im Westend sind weiter ohne Heizung und Warmwasser. Immerhin aber sei ein Leck gefunden worden, berichten die Anwohner. Ist es der Grund für die Probleme? Wann wird der Schaden repariert? Und können die Menschen danach wieder mit Wärmelieferungen rechnen? Antworten auf diese Fragen gibt es bisher nicht. Eines also bleibt im Westend unverändert: die Unsicherheit.

Lesen Sie auch: Enwag Wetzlar: Jetzt gibt es doch andere Preise

Geklärt ist nun zumindest, was die Bürger tun können, wenn auch im Winter keine Wärme aus den Rohren der EAB kommt: ins Nachbarschaftszentrum gehen. Die dort von der Stadt geplante Wärmeinsel ist nach Angaben von Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne) fertig. "Wir sind so weit, dass wir den großen Saal zentral heizen können." Warmwasser werde im Nachbarschaftszentrum und dem angeschlossenen Kindergarten seit jeher per Durchlauferhitzer erzeugt. "Für den Kindergarten und das Familienzentrum haben wir noch zusätzlich Ölradiatoren besorgt", sagte Kortlüke. Solche Geräte heizen mit Strom.

Verknüpfte Artikel

Im Nachbarschaftszentrum steht die Wärmeinsel bereit

In der aktuellen Lage verlässt man sich im Rathaus lieber auf das von der Enwag betriebene Stromnetz als auf das Nahwärmenetz der EAB. Offenbar zu Recht: Am zurückliegenden Wochenende sei das Heizwerk im Westend, wo all die Wärme produziert wird, für zwei Tage komplett ausgefallen, berichtete der Dezernent im Umweltausschuss. Und sagte dort auch: Man habe die Möglichkeit einer Sammelklage der betroffenen Bewohner geprüft. "Eine Sammelklage ist nicht möglich."

In ihrer Whatsapp-Gruppe hatten sich EAB-Kunden in den vergangenen Tagen unter anderem über die Wasserqualität ausgetauscht - Fotos zeigen Wasser mit dunklen Bröckchen darin. Auch über eine mögliche Belastung mit Legionellen wurde diskutiert. Diese Bakterien können sich in Wasser bilden, das mit niedriger Temperatur längere Zeit in Leitungen steht.

"Eine mögliche Belastung des Trinkwassers durch Legionellen kann also nur in den einzelnen Liegenschaften passieren." Ulrike Sauer, Sprecherin Landkreis

Eine solche Gefahr sieht das Kreisgesundheitsamt für das Westend aktuell nicht. Zwar unterlägen Nahwärmenetze keiner Untersuchungspflicht. Allerdings werde mit dem Netz lediglich Wärme transportiert und damit in einem Wärmetauscher Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz erwärmt. "Eine mögliche Belastung des Trinkwassers durch Legionellen kann also nur in den einzelnen Liegenschaften passieren", stellt Landkreis-Sprecherin Ulrike Sauer fest. "Das Nahwärmenetz und das Trinkwasser sind nicht miteinander verbunden. Sollte es in den Rohrleitungen des Nahwärmenetzes zu einer Verkeimung kommen, können diese Keime nicht auf das Trinkwasser in den angeschlossenen Gebäuden übertreten."