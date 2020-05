Nach Mord in Wetzlar: Hauptangeklagter nimmt Schuld auf sich

Drei Männer müssen sich wegen gemeinschaftlichen Mordes vor dem Limburger Landgericht verantworten.Ihnen wird vorgeworfen, in Wetzlar einen Bad Kreuznacher Gastronom getötet zu haben. (Foto:Steffen Gross)

WETZLAR/LIMBURG - Vor dem Limburger Landgericht läuft seit gut einer Stunde der Mordprozess um die Bluttat von Wetzlar. Am 1. September 2019 war der Bad Kreuznacher Gastronom Hasan Yildiz im Wetzlarer Westend in seinem Auto auf offener Straße erschossen worden. Drei Männer zwischen 28 und 38 sind wegen gemeinschaftlichen Mordes und versuchten Mordes angeklagt.

Zum Prozessauftakt erklärte der 28-Jährige mutmaßliche Todesschütze, er habe die Tat allein begangen und auch allein vorbereitet. Grund sei ein Doppelmord an seinem Großvater und Onkel am Tag des türkischen Verfassungsreferendums im April 2017 in der Türkei gewesen. Die beiden Opfer seien nicht bereit gewesen, für Präsident Erdogan zu stimmen. Die Ungerechtigkeit, dass anschließend allein der Täter verurteilt wurde, nicht aber die Erdogan-Unterstützer im Hintergrund, darunter der Bürgermeister des Dorfes und Vater des in Wetzlar ermordeten Hasan Yildiz, habe ihn innerlich zerrissen, erklärte der 28-Jährige. Die beiden Mitangeklagten bestritten jegliche Tatbeteiligung.

Das Landgericht will den Fall nach bisheriger Planung an elf Tagen verhandeln. Das Urteil wird im September erwartet. Der Prozess hatte bereits im März beginnen sollen, der Auftakt wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben.

Aufwendiger Prozess - Bereits vor dem Auftakt an diesem Donnerstag ist klar, dass es sich um einen aufwendigen Mordprozess handeln wird. Das lassen nicht nur die angesetzten zwölf Verhandlungstage erahnen.

- Vor besonderen Herausforderungen steht das Schwurgericht in Limburg auch wegen der Corona-Krise. Um die Abstandsregeln von 1,50 Metern einhalten zu können, wird der Gerichtssaal mit Plexiglasscheiben präpariert. Das gilt für die Richterbank, auf der neben den drei Berufsrichtern zwei Laienrichter Platz nehmen müssen genauso wie für die Trennung der drei Angeklagten und ihrer Anwälte auf der Anklagebank.

- Im Saal sind lediglich vier zuvor akkreditierte Medienvertreter zugelassen, weitere sieben können den Prozess in einem Nebenraum mittels Tonübertragung verfolgen.