Nach Regelverstoß in die Zelle

Wegen des Verstoßes gegen Corono-Regeln muss ein 24-Jähriger eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Wetzlar (red). Bei einer Personenkontrolle am Wetzlarer Bahnhof sind die dabei eingesetzten Beamten angegriffen worden. Drei Männer, 24, 25 und 26 Jahre alt, fielen nach Angaben der Polizei am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr in einem Wartehäuschen am Willy-Brandt-Platz auf, da sie sich offenbar nicht an die bestehenden Corona-Auflagen hielten. Ein 26-jähriger aus Wetzlar unterschritt mehrfach den Mindestabstand. Der Aufforderung, die zwei Meter einzuhalten und seinen Ausweis vorzulegen, kam der offensichtlich leicht alkoholisierte Mann nicht nach.

Während seiner Durchsuchung schubste der Wetzlarer die Beamten und trat nach ihnen. Anschließend musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Die Ordnungshüter blieben unverletzt und leiteten gegen den 24-Jährigen ein Strafverfahren und gegen die anderen beiden Männer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.