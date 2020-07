Nach tödlicher Attacke in Wetzlar: Beisetzung in Eritrea

WETZLAR - Nach dem Tod eines 25-jährigen Wetzlarers bei einer Messerattacke am Bahnhof will die Familie den Verstorbenen in seiner Heimat Eritrea beisetzen. Für die christlichen Hinterbliebenen ist es wichtig, den Getöteten vor Ort beerdigt zu wissen - trotz der erheblichen Kosten, die dadurch entstehen.