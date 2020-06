Nach tödlicher Attacke in Wetzlar: Festgenommener wieder frei

Die Wetzlarer Polizei nahm eine Person fest. Der 24-jährige Deutsche aus Ehringshausen, der offenbar Zeuge der Auseinandersetzung war, wurde nach seiner Vernehmung entlassen. Symbolfoto: Chalabla/Fotolia

WETZLAR - Wie aus einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill hervorgeht, gerieten nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Personengruppen in eine heftige Auseinandersetzung. Im Zuge dessen erlitt ein 25-jähriger Eritreer tödliche Stichverletzungen, die ihm mit einem Stichwerkzeug zugefügt wurden. Die Wetzlarer Polizei nahm eine Person fest. Der 24-jährige Deutsche aus Ehringshausen sei aber offenbar nur Zeuge der Auseinandersetzung gewesen und wurde nach seiner Vernehmung entlassen. Die Ermittlungen bezüglich des Täters dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit laut Polizei nicht gegeben werden.

Im Verlauf des handfesten Streits am Dienstagabend gegen 22.39 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz, erlitt ein 25-jähriger Eritreer mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers. Sofort hinzugezogene Rettungskräfte brachten den Schwerstverletzen in ein Krankenhaus. Noch während der umgehend eingeleiteten Notoperation verstarb der in Wetzlar lebende junge Mann. Noch in der Nacht nahmen Wetzlarer Polizisten eine Person fest.