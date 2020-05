Nach Unfalltod von 27-Jähriger: Gutachter klärt Hergang

(Symbolfoto: dpa)

WETZLAR - War der Tod einer Fußgängerin auf der Fahrbahn der Haarbachstraße am frühen Samstagmorgen vermeidbar? Diese Frage soll ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter klären, der den Unfall analysiert.

Wie berichtet, war die 27-Jährige am Samstagmorgen gegen 2 Uhr auf die Straße gestürzt und von einem bergauf fahrenden Auto überrollt worden. Aufgabe des Gutachters sei, herauszufinden, ob der Autofahrer den Unfall hätte verhindern können, erläutert Polizeisprecher Guido Rehr. Faktoren wie das gefahrene Tempo und die Sichtverhältnisse flössen in eine solche Vermeidbarkeitsstudie ein. Mit einem Ergebnis rechnet Rehr erst in einigen Wochen.

Berücksichtigen wird der Gutachter auch die Aussagen von Zeugen. Zwar habe sich auf den Aufruf der Polizei vom Samstag hin bislang niemand gemeldet. Es gebe allerdings Augenzeugen des Geschehens, die am frühen Samstagmorgen vor Ort waren und als Ersthelfer im Einsatz waren. Zu deren Beobachtungen und den aktuellen Einschätzungen der Polizei möchte Rehr mit Rücksicht auf die Tätigkeit des Gutachters aber vorerst nichts sagen.

Zeugen des Geschehens können sich weiterhin unter Telefon 0 64 41-91 80 bei der Wetzlarer Polizei melden.