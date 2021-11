Nach Vergewaltigung in Wetzlar: Tatverdächtiger festgenommen

Festnahme im Fall einer Vergewaltigung am 4 September in Wetzlar. Symbolfoto: dpa

Wie am Mittwoch aus einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervorgeht, geriet ein 26-jähriger, in Offenbach lebender Mann in den Fokus der Ermittler. Am Dienstagmorgen nahmen Beamte der Polizei Offenbach den Verdächtigen in einer Gemeinschaftsunterkunft fest."Der dringend Tatverdächtige sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein", heißt es vonseiten der Ermittler.

Tat ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs

Am frühen Morgen des 4. Septembers war das spätere Opfer, ein 20-jähriger Mann aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis, Opfer der Vergewaltigung geworden. Der junge Mann hatte sich zwischen 2 Uhr und 4 Uhr am Wetzlarer Bahnhof aufgehalten. Der Täter hatte ihn dort angesprochen und unter Androhungen von Gewalt aufgefordert, ihn zu begleiten.