Nach versuchter Tötung in Wolf: Mann aus Wetzlar festgenommen

WOLF - Nachdem in Wolf am vergangenen Mittwoch ein 33-jähriger Mann durch mehrere Stiche schwer verletzt worden war, hat die Polizei am Dienstag einen 34 Jahre alten Mann aus Wetzlar festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft berichtet, hat das Amtsgericht Gießen heute wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes und des besonders schweren Raubes einen Haftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen erlassen.

Das 33-jährige Opfer hatte am vergangenen Mittwochmorgen gegen 4.45 Uhr in der Straße "In der Wolbig" mehrere Stichverletzungen erlitten und war anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Auf den Verbundpflastersteinen ließen Kreise erahnen, dass sich jemand schwer verletzt aus einem Mehrfamilienhaus ins Freie geschleppt haben muss. Blutspuren auf dem Gehweg und im Eingangsbereich eines Bungalows gegenüber zeichneten noch Stunden später den Weg des Mannes nach. Nachbarn, bei denen der 33-Jährige klingelte und denen er sagte, er sei überfallen worden und habe mehrere Stiche abbekommen, leisteten Erste Hilfe, bis Polizei und Rettungskräfte vor Ort waren.

Die umfangreichen Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft an.