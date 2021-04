Nachbar der Feuerwehr schlägt Alarm

Vorplatz mit Konfliktpotenzial: Mit dem Ausrücken der benachbarten Einsatzkräfte hat Hausbesitzer Rainer Agel kein Problem, wohl aber mit auf seinem Grundstück parkenden Autos und Wasser, das über sein Grundstück abläuft. Foto: Tanja Freudenmann

WETZLAR-DUTENHOFEN - Rainer Agels Haus steht direkt neben dem Feuerwehrgerätehaus in Dutenhofen. Mit dem Ausrücken der Einsatzkräfte hat der Hausbesitzer kein Problem, wohl aber mit auf seinem Grundstück parkenden Autos und Wasser, das über sein Grundstück abläuft. Zumindest das Parkproblem könnte sich von selbst erledigen: Die Stadt Wetzlar plant einen Neubau der Feuerwache an anderer Stelle.

Agel hadert bereits lange mit der Park-Situation in der Straße "Zum Seifengraben": Sie sei angespannt, eine Arztpraxis und das Stadtteilbüro seien neben der Feuerwehr Frequenzbringer in der Straße.

Wo sein Privatgelände auf dem Vorplatz beginnt und das städtische endet, sei klar geregelt. Dennoch parkten immer wieder einzelne Feuerwehrleute seine Einfahrt zu. Er wolle nicht alle über einen Kamm scheren, die Arbeit der Feuerwehr sei wichtig, aber das Verhalten Einzelner stoße ihm auf. Inzwischen hat Agel ein Schild angebracht. Aus seiner Sicht hätte der Kauf des an das Feuerwehrgerätehaus angrenzenden Grundstücks, das zum Verkauf gestanden habe, eine Lösung dargestellt. Mit seiner Kritik werde er von der Stadt nicht ernst genommen. Zu einem Vor-Ort-Termin sei er nicht hinzugezogen worden, um seine Sicht der Dinge darzustellen. Freiflächen im Bereich des benachbarten Stadtteilbüros seien nicht wie angekündigt als Parkplätze ausgeschildert worden. "Die Parkflächen am Stadtteilbüro werden seit dem Ortstermin von den Ein satzkräften im Bedarfsfall genutzt. Dies wurde in einem Gespräch mit dem Wehrführer von Dutenhofen auch so noch mal bestätigt und findet zudem auch Zuspruch bei den Einsatzkräften", erklärt Kirsten Ohlwein, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage. Eine Beschilderung sei in Abstimmung zwischen der Straßenverkehrsbehörde sowie dem Amt für Brandschutz entbehrlich, da es sich ohnehin um keine offizielle Parkfläche, sondern um ein im Eigentum der Stadt stehendes Grundstück handle.

Im Kauf des angrenzenden Grundstücks sieht man bei der Stadt keine Lösung: "Angesichts der Anforderungen, die an ein funktionales Feuerwehrgerätehaus zu stellen sind, wird seitens des Magistrates eindeutig ein Neubau präferiert." Das Grundstück "Zum Seifengraben 6" sei im Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen, ein Bebauungsplan existiere nicht - somit bestehe für die Stadt kein Vorkaufsrecht.

Die Tage des Feuerwehrgerätehauses in "Zum Seifengraben" sind dennoch gezählt: Im städtischen Doppelhaushalt sind für 2021 Mittel für den Grundstücksankauf für den Bau eines neuen, funktionalen Feuerwehrgerätehauses in Dutenhofen eingeplant. Die Stadt befinde sich in Grundstücksankauf-Verhandlungen. Investitionsmittel für einen Neubau seien für den Haushalt 2022 vorgesehen, ein Förderantrag beim Innenministerium sei auf den Weg gebracht, so Ohlwein.

Und weiter: "Die Arztpraxis ist Teil der Infrastruktur vor Ort. Das gilt auch für das Stadtteilbüro in Dutenhofen, das in seinem Bestand für den Magistrat nicht infrage steht." Die Stadt begrüße, dass auch durch die Praxis in der Straße die ärztliche Versorgung in Dutenhofen sichergestellt sei. Kunden beider Einrichtungen seien auf Möglichkeiten angewiesen, im Umfeld parken zu können. Dies könne und werde auch zu "nicht immer einfachen Begegnungen von Verkehrsteilnehmern führen."

Stadt kündigt

Überprüfung an

Eingriffe wie Parkmarkierungen würden jedoch dazu führen, dass in der Summe weniger Abstellmöglichkeiten verfügbar seien. Daher plane die Straßenverkehrsbehörde, so sich die Situation nicht verändere, keine weiteren Maßnahmen.

Sieht die Stadt dagegen Handlungsbedarf in Sachen Entwässerung des Vorplatzes? Anlieger Agel kritisiert das mangelhafte System: Bei starkem Regen werde sein Kanalzugang regelmäßig überschwemmt. "Der Kanal schafft das nicht, mein Hof steht dann unter Wasser, das auch ins Haus eindringt", so Agel. Seit 2016 stehe er im Gespräch mit der Stadt, getan habe sich nichts.

"Die Fläche vor der Feuerwehr und dem Haus Agel wird über zwei Rinnen entwässert, eine entwässert in eine Grundleitung, die unter dem Feuerwehrgebäude verläuft und über den Garten des Herrn Agel an den Eichenweg angeschlossen ist. Dies wurde seinerzeit vertraglich so mit ihm vereinbart", teilt die Stadt mit. Die andere Rinne liege teils auf städtischem Grundstück, teils auf dem Agels und sei an den Kanal "Zum Seifengraben" angeschlossen. Die Leitung zur Straße sei untersucht, gereinigt und von Ablagerungen befreit worden. "Wir gehen davon aus, dass die Entwässerung verbessert wurde und gewährleistet ist", so Ohlwein. Dennoch sei geplant, ein Ingenieurbüro mit der Überprüfung zu beauftragen. Dies sei mit dem Eigentümer mündlich, schriftlich und zuletzt mit einem von ihm beauftragten Rechtsbeistand kommuniziert worden.

Probleme gibt es indes auch mit dem Haus der Agels in der Bahnhofstraße: Nach der Straßensanierung findet dort das Regenwasser den Kanal nicht mehr, Agels erwägen rechtliche Schritte.