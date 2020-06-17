Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Mittwoch, 17.06.2020 - 15:00
2 min

Nachbarschaftsstreit landet vor dem Amtsgericht Wetzlar

Ein Vater und sein Sohn haben sich vor dem Wetzlarer Amtsgericht verantworten müssen, weil sie ihren Nachbarn verprügelt haben sollen. Das Verfahren wurde letztlich eingestellt.

Von Julia Hoffmann
Ein Vater und sein Sohn haben sich vor dem Wetzlarer Amtsgericht verantworten müssen, weil sie ihren Nachbarn verprügelt haben sollen. Das Verfahren wurde letztlich eingestellt. Symbolfoto: rcfotostock - stock.adobe.com

Ein Vater und sein Sohn haben sich vor dem Wetzlarer Amtsgericht verantworten müssen, weil sie ihren Nachbarn verprügelt haben sollen. Das Verfahren wurde letztlich eingestellt. Symbolfoto: rcfotostock - stock.adobe.com

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I0IHJxkOHv48Y2V+VRIcovOJLKEypvO1ozDtp2IcovOGo2uhVTuuLzIhVUAcL2ttqz9lVTEyoFOKMKE6oTSlMKVtDJ10p2qypzywnUDtqzIlLJ50q29lqTIhVT3QiUAmMJ4fVUqynJjtp2yyVTybpzIhVR5uL2uvLKWhVUMypaOlj7kaMJk0VTuuLzIhVUAioTkyov4tETIlVSMipaq1pzL6VUAwnUqypzHtF8B2paOypaMypzkyqUc1ozphVREypvOXj7khM2IlMFOgqKAmqTHtp2ywnPO6qJEyoFO3MJqyovOgMJulMzSwnTIhVUIhMKWfLKIvqTIhVRMunUWyoaZto2uhMFOTj7kbpzIlp2AbMJyhVUIhMPOUMKAwnUqcozEcM2gynKEmj7kvMKWmL2ulMJy0qJ5aVUMypzShqUqipaEyov4=
ETIgVRqypzywnUEmqTIloJyhVUMipzS1p2qyM2ShM2IhVUqupzIhVTkuqKDtDJ5eoTSaMFOGqUWynKEcM2gynKEyovOuqJMapaIhMPOxMKVtHTSln3OfLKE6p2y0qJS0nJ9hVTyhVTEypvOGqUWuj59yYPOcovOxMKVtDJ5aMJgfLJq0MKVtqJ5xVRqyp2Abj6ExnJq0MKVtq29bozIhVP0tp2IcqPOhqJ5gMJulVTSwnUDtFzSbpzIhVUsQiUWxMJ4tMTyyp2HtLJ5xLKIypz4hVREyoJ5uL2ttLzIhqKE6qTHtMTIlVTeQiT5aMKWyVRShM2IeoTSaqTHtMJyhMJ4tM2IgMJyhp2AbLJM0oTywnTIhVSOupzgjoTS0rvOxMKVtFTS1p2Wyq29bozIlVTSfplOmMJyhMJ4tMJyaMJ5yovO1ozDtLzkiL2gcMKW0MFOgnKDtp2IcozIgVRS1qT8tMTyyVSOupzgjoZBxqUcyVTEypvOBLJAbLzSlov4=
FTShMTMyp3EyVSAwnTmQcTqypzIcVQkvpvNiCzS1MvOiMzMyozIlVSA0pzUQa2H=
GJy0VUAynJ5yoFOKLJqyovjtMJyhMJ0tGJIlL2IxMKZfVUAioTjtMKVtoJIbpzMuL2tto2uhMFOynJ5yovOTj7kbpzIlp2AbMJyhVTWyp2Imp2IhVUc1VTuuLzIhVTqyMzSbpzIhVUAynJ4hVREcMFOvMJyxMJ4tqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbMJ4tDJ5eoTSaMJ4tq3IlMTIhVTyhVTIcozIgVSMypzMunUWyovO2MKWbLJ5xMJk0Yt==
FJ0tFaIfnFO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulMKZtp29foPOyplO2o3VtMTIgVRuypz1uoz5mqTIcozIlVRuuqKZtMTImVRShM2IeoTSaqTIhVTS1MvOiMzMyozIlVSA0pzUQa2HtraHtMJyhMJ0tH3ElMJy0VUc3nKAwnTIhVTEyoFOdj7khM2IlMJ4tDJ5aMJgfLJq0MJ4tqJ5xVUAynJ5yoFOBLJAbLzSlovOaMJgioJ1yovOmMJyhYPOxMKVtnJ4tMJyhMKVtnTShMTMyp3EyovOGL2ufj6EaMKWynFOuqKAupaEyqTHhVREuLzIcVUAynFOxMKVtE2ImL2wQcTEcM3EyVTS1MvOxMJ4tDz9xMJ4tM2ImqZB8pac0VUIhMPObLJWyVUAcL2ttH2Abj7klMaq1ozEyovOuovOYozyyYPOSoTkyozWiM2IhVUAiq2yyVSOlMJkfqJ5aMJ4tLJ0tF29jMvO1ozDtMJyhMFOUMJucpz5ypaAwnZB8qUEypaIhMlO6qJqyrz9aMJ4h
ETImVSqynKEypzIhVUAioTjtMTIlVRShM2IeoTSaqTHtM2IaMJ4tMTIhVR9vMKWej7MlpTIlVTEyplOUMKAwnZBxMTyaqTIhVTqyqUWyqTIhVTuuLzIhVP0toJy0VTIcozIlVTqyLaWiL2uyozIhVSWcpUOyVTSfplOTo2kaMF4tETSgnKDtozywnUDtM2IhqJpfVUAioTjtnJ0tGTS1MzHtMTIlVRS1p2IcozShMTIlp2I0raIhMlOxMKVtIzS0MKVtMTImVRuuqKO0LJ5aMJgfLJq0MJ4tnTyhraIaMJgioJ1yovOmMJyhYPO1oFOxMJ4tLJ0tDz9xMJ4tGTyyM2IhMTIhVTqyM2IhVTEyovOCLzIln8B2paOypvO6qFO0pzI0MJ4hVRg1pabtMTSlLKIzVTgioz50MFOxLJ5hVTIcovO3MJy0MKWypvOBLJAbLzSlYPOxMKVtMJWyozMuoTkmVUMipvOUMKWcL2u0VTS1p3AuM3EyYPOxnJHtDKImMJyhLJ5xMKWmMKE6qJ5aVUc3nKAwnTIhVTEyovOxpzIcVR3QcT5hMKWhVUAwnTkcL2u0MJ4fVTyhMTIgVTIlVTEyovOXj7khM2IlMJ4tqz9hVUqynKEypzIhVRShM3WcMzMyovOuLzucMJk0Yt==
DJkmVRS1M2IhrzI1M2IhVUElLKEyovOxnJHtEaWuqFO1ozDtMTyyVSEiL2u0MKVtMTImVRqyp2Abj6ExnJq0MJ4tLKIzYPOxnJHtMTyyVSAwnTmQcTqypzIcVUc1ofBxL2umqPO2o20tF8B8L2uyozMyoaA0MKVtLKImVUMypzMioTq0MJ4h
HzIeo25mqUW1n3Eco24tMTIlVRIlMJyaozymp2HtnKA0VUAwnUqcMKWcMj==
ETyyVScyqJqyoaMypz5ynT11ozptqJ5xVTIcozHtHzIeo25mqUW1n3Eco24tMTIlVRIlMJyaozymp2HtM2ImqTSfqTI0MJ4tp2ywnPOmL2u3nJIlnJpfVTEuVTEypvOJo3WzLJkfVTIcovOXLJulVUc1pfB8L2gfnJIaqPjtqJ5xVUMcMJkyVTEypvOnMKIaMJ5uqKAmLJqyovOxMKVtLzIcMTIhVRMlLKIyovOhnJAbqPOgMJulVT1cqPOxMJ4tMTSgLJkmVTWynFOxMKVtHT9fnKcynFOaMJ1uL2u0MJ4tDJ5aLJWyovQQiTWypzIcoaA0nJ1gqTIhYvORnJHtDJ5aLJWyovOxMKVtJzI1M2yhozIhVUqupzIhVTkyqUc0oTywnPOmolO3nJEypaAjpfB8L2ufnJAbYPOxLKAmVTEcMFOOozgfLJqyVTqyM2IhVTEcMFOvMJyxMJ4tGpBxoz5ypvO3MJqyovOmL2u3MKWypvOYj7MlpTIlqzIloTI0raIhMlOynJ5aMKA0MJkfqPO3qKWxMF4=
IzIlqKW0MJyfqPO3qKWxMFOxMKVtnfB8ozqypzHtMTIlVTWynJEyovOOozqyn2kuM3EyovOuLzIlVTEyoz5iL2thVRWypzIcqUZtZwNkAlO3qKWxMFOcnT0tMTIlVRoQiTulMKWmL2uynJ4tMJ50rz9aMJ4fVUquplOcnT4tLJWypvOhnJAbqPOxLKMiovOuLzucMJk0YPO3MJy0MKVtoJy0VUAynJ5yoFOAMKWwMJEyplO6qFOzLJulMJ4hVR9bozHtEzSbpzIloTS1Lz5cplO3qKWxMFOypvOgMJulMzSwnPO3MJqyovQQiTWypzwQgzu0MKVtE2ImL2u3nJ5xnJqeMJy0VUMiovOxMKVtHT9fnKcynFOaMJWfnKE6qPO1ozDtLJ5aMJuuoUEyov4tETSzj7klVUq1pzEyVTIlVTcyqUc0VUc1VTIcozIlVRMlMJybMJy0p3A0pzSzMFO2o24tLJAbqPOAo25uqTIhYPOxnJHtLKIzVRWyq8BxnUW1ozptqz9hVTElMJxtFzSbpzIhVTS1p2qyp2I0raDtq2ylMPjtqzIlqKW0MJyfqP4tETIlVR1ypzAyMTImVTEyplOOozqyn2kuM3EyovO3qKWxMFO2o20tE2IlnJAbqPOynJ5aMKciM2IhVUIhMPOxMKVtDJ5aMJgfLJq0MFOgqKAmVUc1p8BxqUcfnJAbVTIcozHtE2IfMUA0pzSzMFO2o24tAGNjVRI1pz8trzSboTIhYt==
Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
Kommentare
nach oben