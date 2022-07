Nachhaltigkeit in Wetzlar: Essen per App retten

Wie beurteilt die Tafel Wetzlar Angebote wie "Too Good To Go"? Eine Konkurrenz zur eigenen Arbeit, die womöglich auch das Spendenaufkommen tangiert? "Es ist gut, dass Lebensmittelrettung immer mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung kommt - unter anderem auch durch solche Apps. Das entspricht dem Gründungsgedanken der Tafel, Lebensmittel retten - Menschen helfen'", sagt Leiter und Diakon Christof Mayer. Für die Tafeln werde die Arbeit durch unterschiedliche Anbieter, die ebenfalls unter diesem Motto arbeiteten (häufig aber profitorientierte Unternehmen seien), durchaus schwerer, weil weniger Ware für die Ausgabe in den Tafeln übrig bleibe, gibt Mayer zu bedenken.

Es sei also eine zweischneidige Sache aus Sicht der Tafeln: Freude, dass das Thema "Lebensmittelrettung" in der Gesellschaft ankommt und umgesetzt wird, "Stirnrunzeln und Problemanzeige, weil die Tafel Wetzlar und alle Tafeln bei steigendem Bedarf weniger Lebensmittel zur Verfügung haben, um bedürftige Menschen zu unterstützen". Die Tafel stellt seit Jahren einen stetigen Rückgang der Lebensmittelspenden fest, sagt Mayer. Ohne Lebensmittel aus Großspenden (Lebensmittelproduktion und -großhandel) "können die Tafel Wetzlar und - so vermute ich - alle Tafeln in Deutschland nicht mehr in dem Maße Menschen unterstützen, wie wir es bisher tun".

Spürbar verschärft habe sich die Lage durch die deutliche Zunahme von Neukunden aufgrund gestiegener Preise und geflüchteter Menschen aus der Ukraine.