Nachruf auf Doris Ebertz

Bis zu ihrem Tod hat sich Doris Ebertz für Wetzlar und seine Menschen engagiert.

WETZLAR - Sie werden immer seltener, die Persönlichkeiten, die einfach zum Bild der Wetzlarer Altstadt gehören, es gar mitgeprägt haben. Solch ein Mensch war Doris Ebertz. Sie, die Frau mit der markanten Frisur, klarer Haltung und starker Meinung, die nicht immer allen gefiel, traf man immer wieder in den Gassen und auf den Plätzen, man stand kurz auf ein kleines Schwätzchen beieinander. Nun ist Doris Ebertz im Alter von 86 Jahren im Hospiz "Haus Emmaus" friedlich eingeschlafen.

Sie hat viel bewegt, zunächst meist an der Seite ihres Mannes Walter. Gemeinsam mit ihm und später alleine engagierte sie sich für das Stadtbild und die Denkmalpflege, für die städtischen Museen. Ihr Wetzlar lag ihr am Herzen, seine Menschen und deren Schicksale, vor allem das der Juden. Das Ehepaar begann 1979, den Kontakt zu ehemaligen jüdischen Bürgern Wetzlar zu suchen und zu festigen. Später kümmerte sich Doris Ebertz um die Dokumentation über die jüdischen Bürger in Wetzlar, veröffentlichte das Gedenkbuch über die jüdischen Familien. Und sie gehörte zu den Initiatoren der Gedenktafel am Standort der ehemaligen Synagoge.

Die Kultur war ihr ebenfalls wichtig. Sie war im Vorstand der Festspiele, deren erste Spielzeiten sie einst im Kultur- und Verkehrsamt mitgestaltet hatte, aber auch der Wetzlarer Kulturgemeinschaft, des Kalsmunt-Vereins und des Fördervereins "Untere Stadtkirche". Sie war Mitgründerin der Russlandhilfe, denn auch die Aussöhnung mit Russland war dem Ehepaar wichtig, die Präsidentin des Bürgervereins und gehört zu den Gründern der Bürgerstiftung.

Ihr Engagement wurde gesehen und gewürdigt. Doris Ebertz erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande - und fast auf den Tag genau vor zehn Jahren die Lotte-Plakette, den Kulturpreis Wetzlars.

Damals, bei der Verleihung, erzählte sie, ihr Mann habe ihr in seinen letzten Stunden aufgetragen: Mach weiter! Und in diesem Sinne hat Doris Ebertz, bis zum Schluss noch geistig auf der Höhe, stets engagiert weitergearbeitet.