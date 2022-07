Nächste Großbaustelle in Wetzlar: Weiter geht's im Dillfeld

Die nächste Großbaustelle auf einer der verkehrsträchtigen Ausfallstraßen Wetzlars startet am Montag: Zunächst werden die drei Fahrspuren Richtung Aßlar auf eine verengt. Der gesamte Verkehr wird über die Linksabbiegerspur geführt. Foto: Patrick Stein

WETZLAR - Wie viele Baustellen, Sperrungen und Umleitungen verträgt Wetzlar, bis der Verkehr endgültig kollabiert? Diese Frage darf man sich derzeit, in Anbetracht der Vielzahl derer, wohl zu Recht stellen. Ab Montag kommt ein weiteres Großprojekt hinzu. Die B 277 im Dillfeld wird zwischen Dalheim bis zur Anschlussstelle Aßlar saniert. Zunächst werden erst einmal nur Fahrstreifen gesperrt, doch bis Ende September kommt dann noch mehr.

Fahrstreifen werden gesperrt

Mit dem Start der ersten Bauphase will Hessen Mobil den Bereich zwischen der Abfahrt der B 49 aus Richtung Limburg beziehungsweise Globus bis zur großen Ampelkreuzung am Klosterwald sanieren. Geplant sind dafür zwei Wochen. Während dieser Arbeiten müssen dort - quasi unter der B 49-Hochstraße - zwei von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Aßlar gesperrt werden. Die B 277 bleibe aber in alle Fahrtrichtungen befahrbar, teilt Hessen Mobil am Freitag mit.

Sperrung Richtung Wetzlar

In den beiden darauffolgenden Bauphasen, also planmäßig in zwei Wochen, soll dann auf der Fahrbahnhälfte der Bundesstraße in Fahrtrichtung Wetzlar-Dalheim gearbeitet werden, daher müsse diese gesperrt werden. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen auf der Bundesstraße am Baufeld vorbeigeleitet. Wer in dieser Zeit aus dem Dillfeld auf die B 277 will, kann zwischen Obi und BMW-Autohaus nur nach rechts in Richtung Aßlar fahren. Wer dennoch Richtung Wetzlar will, muss dann erstmal bis zum Kreisel an der Anschlussstelle der A 480 und wieder Richtung Wetzlar fahren. "Voraussichtlich rund fünf Wochen werden diese beiden Bauphasen andauern.", erklärt Hessen Mobil.

Vollsperrung in 2 Nächten

Vor und hinter diesen beiden mittleren Bauphasen müssen sogenannte Trennschutzelemente auf der Bundesstraße auf- beziehungsweise abgebaut werden. Die Elemente sollen die beiden Fahrtrichtungen in der Baustelle sicher voneinander abtrennen. Der jeweilige Auf- und Abbau soll jeweils in der Nacht gemacht werden. Dafür muss die Straße zwischen dem Abzweig ins Dillfeld und der Anschlussstelle Aßlar in Fahrtrichtung Aßlar gesperrt werden. Der Verkehr wird dann über das Dillfeld umgeleitet.

Kreuzung wird gesperrt

In der vierten und letzten Bauphase soll der Kreuzungsbereich auf der B 277 zur Anschlussstelle Wetzlar-Dalheim der B 49 und nach Dalheim saniert werden. Nach aktuellem Zeitplan ist diese Bauphase am letzten Septemberwochenende von Freitagabend, 23. September, bis Montagmorgen, 26. September, vorgesehen. Während dieser abschließenden Bauphase muss die Kreuzung voll gesperrt werden. Offen bleiben sollen laut Hessen Mobil folgende Bereiche:

- die Abfahrt von der B 49 aus Richtung Gießen kommend auf die B 277 in Richtung Aßlar,

- die Verbindung von Dalheim auf die B 277 in Richtung B 49, Auffahrt Gießen,

- die Verbindung der B 277 aus Richtung Aßlar kommend nach Dalheim.

Umgeleitet wird der restliche Verkehr an diesem letzten Septemberwochenende wie folgt:

- Von der B 49 aus Richtung Limburg kommend in Richtung Dalheim wird über die B 49 bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Mitte und von dort durch Wetzlar nach Dalheim umgeleitet.

- Verkehrsteilnehmer, die von der B 49 aus Richtung Gießen kommen, fahren in Richtung Dalheim über die B 277 zur Anschlussstelle Aßlar und von dort über die B 277 zurück nach Dalheim.

- Der Verkehr, der von Dalheim Richtung Limburg auf der B 49 will, muss durch Wetzlar zur Anschlussstelle Wetzlar-Mitte und kann dort auf die B 49 auffahren.

- Der Verkehr von der B 49 aus Richtung Limburg kommend in Richtung Aßlar und Dillenburg wird über die Anschlussstelle Wetzlar-Mitte der B 49 und die Hermannsteiner Straße (L 3053/L 3376) umgeleitet.

Kosten und die Hochstraße

Bis voraussichtlich Ende September sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten allein für diesen 1,32 Kilometer langen Abschnitt belaufen sich auf 1,38 Millionen Euro und werden vom Bund gezahlt. Nötig ist die Sanierung laut Hessen Mobil aufgrund von Unebenheiten, Flickstellen sowie Netzrissen mit Durchbrüchen. Deshalb muss die Straße grundhaft erneuert werden. Auch hier dürfte der Abbruch der Hochstraße eine Rolle spielen, sollen bis zum Start der Abrissarbeiten doch die dann umso wichtiger werdenden Ausfallstraßen rund um Wetzlar in einem guten Zustand sein.

Mehr Leitplanken

Der alte Asphalt wird bis zu 34 Zentimeter tief abgefräst und anschließend neu aufgebaut. Zum Schutz vor "Anprallhindernissen im Seitenraum der Straße", wie Hessen Mobil schreibt - gemeint sind beispielsweise Bäume oder Schildermasten - sollen außerdem an der Einmündung zum Dillfeld entlang der Fahrtrichtung Wetzlar weitere Schutzplanken auf rund 360 Meter verlängert werden.