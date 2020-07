Nahwärmenetz ist eine Reise wert

Der VdW südwest vertritt die Interessen von rund 200 privaten und öffentlichen Unternehmen der Wohnungswirtschaft in Hessen und dem südlichen Rheinland-Pfalz mit einem Wohnungsbestand von rund 400 000 WohnungenMit einer Durchschnittsmiete von 6,39 Euro in Hessen und 5,84 Euro in Rheinland-Pfalz steht die im VdW südwest organisierte Wohnungswirtschaft nach eigenen Angaben in besonderem Maß für bezahlbares Wohnen.

Als selbstständiger Regionalverband mit Sitz in Frankfurt gehört der VdW südwest dem GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Berlin, an, der insgesamt 3000 Unternehmen mit Wohnungen für 13 Millionen Menschen in Deutschland vertritt.